Vitória de Biden restaura tradição de ‘Primeiro Cão’ da Casa Branca

Empossado em janeiro de 2017, Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em mais de um século a não ter nenhum animal de estimação. Agora, é esperado que o presidente eleito, o democrata Joe Biden, retome a tradição na Casa Branca.

A partir de janeiro, os pastores alemães Champ e Major devem perambular pela residência oficial e sede do poder Executivo dos EUA. Já conhecidos do público por fotos junto à família, os cães contam inclusive com páginas feitas por fãs no Twitter.

O cão Champ, que teve o nome escolhido pelos netos de Biden, já acompanha o democrata desde 2008, quando foi eleito vice-presidente, tendo sido uma promessa de sua esposa, Jill.

“Faço um acordo com você: se você for escolhido vice-presidente para concorrer à eleição e for eleito, você pode ter um cachorro”, contou Biden a repórter no dia da eleição de 2008, sobre a fala de sua esposa.

Já Major, preto com as patas mais claras, foi adotado em 2018 em um abrigo em Delaware.

Há anos, animais de estimação são uma tradição entre presidentes. Mais recentemente, Barack Obama (2009-2017), tinha os cães d’água portugueses Bo e Sunny. George W. Bush (2001-2009) tinha Miss Beazley e Barney, ambos da raça terrier escocês, estrelas de uma campanha de vídeos de Natal da Casa Branca.

Outros presidentes foram um pouco além, não se limitando a cachorros como seus animais domésticos. Segundo Jennifer B. Pickens, autora de “Pets at the White House”, Theodore Roosevelt (1901-190) tinha dezenas de animais, incluindo uma galinha de uma perna só, cobras e cavalos.

Durante o governo de John F. Kennedy (1961-1963), o animal da Casa Branca era um pônei, presenteado pelo vice-presidente Lyndon B. Johnson à filha de Kennedy, Caroline. Embora ficasse mais tempo em um estábulo na Virgínia, era comum vê-lo passeando pelos jardins. De tão famoso, Macaroni chegou até mesmo a aparecer na capa da revista Life.