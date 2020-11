Vitória de Biden leva apoiadores às ruas das principais cidades dos EUA

Apoiadores de Joe Biden tomaram as principais cidades dos Estados Unidos no início da tarde deste sábado 7, após o anúncio da vitória democrata.

Na capital, Washington, os manifestantes estão reunidos na Praça Black Lives Matter, que virou ponto de encontro dos manifestantes antirracismo neste ano. Em Nova York, a concentração acontece na Times Square.

Também há multidões nas ruas da Filadélfia, principal cidade da Pensilvânia, estado que consolidou a vitória democrata. Na cidade, a votação em Biden supera os 80%.

Spotted: pic.twitter.com/QfaDxYB37f — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 7, 2020 Continua após a publicidade

Biden acumula 273 delegados no Colégio Eleitoral, mais do que os 270 necessários para se consagrar o vencedor. O estado da Pensilvânia é um dos mais importantes do Colégio Eleitoral, pois além de alternar entre candidatos republicanos e democratas dá ao seu ganhador 20 delegados.

O democrata alcançou a vitória ao atingir mais de 30.000 votos de vantagem frente ao republicano Donald Trump. Com 99% da apuração concluída, Biden tem 3.345.906 votos, enquanto Trump está com 3.311.448.

Os estados do Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Alaska não encerraram a contagem. As previsões apontam para uma vitória do democrata nos três primeiros, e de Donald Trump nos dois últimos. Porém, com os mais recentes resultados o republicano não tem mais chances de vencer.

“Estou honrado com a confiança que o povo americano depositou em mim e na vice-presidente eleita Harris”, disse Biden em um comunicado. “Diante de obstáculos sem precedentes, um número recorde de americanos votou. Provando, mais uma vez, que a democracia bate no coração da América.”

Ele acrescentou: “Com o fim da campanha, é hora de colocar a raiva e a retórica dura para trás e nos unirmos como nação.”