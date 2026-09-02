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Vítima de esfaqueamento na Times Square era vice-presidente do Bank of America

Executiva de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital; autora do crime foi baleada pela polícia

Por Luiza Zubelli 2 set 2026, 13h27
Duas fotos lado a lado. À esquerda, um policial de costas para uma mulher de camiseta rosa e calça jeans, braços erguidos, em uma rua movimentada com táxis e um carro da polícia. À direita, uma jovem sorridente de blusa verde e saia preta, com pessoas e letreiros luminosos ao fundo, em um ambiente noturno
Autora do crime, Pamela Cisneros, ao lado esquerdo da foto. Ao lado direito, a vítima, Erin Piacenti.  (Redes sociais/Reprodução)
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Vítima de esfaqueamento na Times Square era vice-presidente do Bank of America Priorizar nos meus resultados Google

A americana Erin Piacenti, de 32 anos, morta a facadas por uma mulher na Times Square no fim da tarde de segunda-feira, 31, em Nova York, foi identificada como vice-presidente do Bank of America, uma das maiores instituições financeiras do mundo.

Além dela, a autora do crime também desferiu golpes de faca contra um homem de 68 anos, que precisou ser hospitalizado, mas já encontra-se estável. 

A comissária de Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, informou que a agressora foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos, moradora do Queens. Ela estava armada com duas facas e foi baleada pela polícia logo depois de ter avançado contra as duas vítimas, tendo se recusado a entregar as armas brancas. 

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O Bank of America emitiu uma nota lamentando a morte de Piacenti. “Estamos chocados e profundamente entristecidos com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e deixará muitas saudades. Nossos sentimentos estão com sua família e todos os seus entes queridos”, afirmou o comunicado.

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Segundo a agência de notícias Bloomberg News, Piacenti morreu em decorrência dos ferimentos causados pela facada, ainda no hospital. Ela era vice-presidente de seleção de negócios e conflitos de interesse do banco americano.

Dinâmica do crime

Em uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito da cidade, Tisch esclareceu que a central de atendimento da NYPD recebeu ligações a partir das 16h24 locais (17h24 em Brasília) denunciando o crime. Segundo os depoimentos, uma mulher estava andando pela Sétima Avenida, perto da Times Square, ameaçando as pessoas com duas facas na mão. 

A comissária contou que Pamela abordou primeiro um homem que estava parado em frente à saída do metrô com sua esposa, esperando para atravessar a rua. “Uma testemunha que estava no local disse aos investigadores que viu a mulher tirar duas facas de uma sacola vermelha antes de se aproximar deles”, acrescentou ela. 

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Após ser atingido no lado direito do abdômen, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Bellevue.

Depois disso, a autora do crime continuou caminhando em direção à Rua 42, onde esfaqueou a segunda vítima. Após desferir golpes contra Erin Piacenti, ela seguiu pela Sétima Avenida, onde foi encontrada pela polícia, que tentou convencê-la a entregar as facas. Segundo Tisch, agentes conversaram com ela durante quatro minutos, mas Pamela se recusou a colaborar.

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“Durante o encontro, ela disse aos policiais: ‘Não vou soltar nada, prefiro matar vocês dois’. Ela repetiu: ‘Vou matar vocês'”, disse a comissária da NYPD, acrescentando que, quando a agressora apontou a faca em direção aos policiais, eles usaram armas de choque contra ela.

Apesar da tentativa de contê-la, a suspeita continuou avançando em sua direção. Em seguida, os agentes balearam Pamela com fogo real.

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A mulher de 49 anos nunca havia sido presa anteriormente, mas tinha um “histórico documentado de problemas de saúde mental com o NYPD, com um incidente em 2018 e outro em 2019”, acrescentou Tisch.

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