Visão estratégica de Kamala Harris terá papel definidor no governo Biden

Quase três meses após chegar à vice-presidência dos Estados Unidos – a primeira mulher a conseguir tal feito – Kamala Harris já demonstrou que sabe agir com desenvoltura no intrincado jogo político de Washington.

A ex-procuradora da Califórnia participou ativamente das negociações pela aprovação do pacote de ajuda à economia de 1,9 trilhão de dólares, sendo dela o voto de desempate no Senado americano.

Sua proximidade com diversas alas do Partido Democrata, tanto à esquerda quanto à direita, foram fundamentais para que o pacote passasse com poucas alterações, sendo a maior injeção de recursos estatais na economia desde o New Deal, na década de 1930, que pôs fim à Grande Depressão.

Em entrevista a VEJA, o repórter Dan Morain, com 27 anos de carreira no jornal Los Angeles Times, conta que Kamala possui visão estratégica excepcional, agindo com precaução e se cercando das pessoas certas. O jornalista lança no brasil livro Kamala Harris – a vida da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, da editora Agir. Veja abaixo a entrevista completa.

1-Quais características da personalidade de Kamala Harris podem ajudá-la em Washington?

Kamala Harris é inteligente e uma pensadora estratégica. Ela se cerca de pessoas inteligentes e exige o seu melhor. Ela é cuidadosa com as batalhas em que se envolve, mas também enfrenta lutas arriscadas se acreditar na causa.

2- Que tipo de educação Kamala recebeu dos pais?

Ela é muito ligada à mãe. Kamala faz homenagens à Shyamala Gopalan sempre que pode, em momentos importantes. Ela foi uma mulher corajosa, que incutiu em Kamala e na irmã , Maya, impulso de agir e compaixão pelo próximo.

3- Como o racismo e o sexismo moldaram a personalidade de Kamala?

Claramente, Kamala Harris é uma importante figura de transição na Califórnia e na política americana. Foi a única mulher e a única negra a ocupar os cargos de procuradora distrital de São Francisco e procuradora-geral da Califórnia, e é a única mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Ela afirma que, embora ela seja a primeira, tem certeza de que não será a última.

4 – Como você vê as críticas feitas pela esquerda à carreira de Kamala como procuradora da Califórnia? A própria Kamala hoje critica seu desempenho no passado, correto?

Da direita, Kamala Harris é criticada como esquerdista e radical. Da esquerda, ela é criticada por não ser progressista o suficiente. Ela é esquerdista em muitas questões, incluindo segurança de armas, direitos ao aborto, pena de morte e casamento do mesmo sexo. Mas ela passou mais de uma década processando pessoas que cometeram crimes graves. Isso teve um efeito.

5- Kamala será um vice-presidente com mais visibilidade do que o normal? Ela vai ficar no centro das atenções?

O Senado dos Estados Unidos está dividido em 50-50. Portanto, Kamala Harris terá consequências em parte porque estará em posição de votar no desempate nos casos em que o Senado estiver dividido igualmente. O presidente Biden não teria escolhido Kamala Harris como sua vice-presidente se tivesse a intenção de empurrá-la para um canto como um vaso de planta. Ela é uma pessoa inteligente com pontos de vista fortes e os expressará. Ela será leal ao presidente Biden. Se eles tiverem divergências, ela expressará essas opiniões em particular com o presidente, e não discutirá publicamente.

6- Em que áreas Kamala Harris deve se destacar?

Quando ela foi eleita para o Senado dos EUA pela Califórnia, ela deixou claro que uma de suas principais prioridades seria consertar o sistema de imigração falido dos Estados Unidos. Meu palpite é que ela terá um impacto na posição do governo Biden sobre a imigração. Dada a sua experiência, ela provavelmente terá uma palavra a dizer sobre a seleção dos juízes.

7- Como Kamala vê a polarização atual nos Estados Unidos?

Como Joe Biden, Kamala vem batendo na tecla sobre a necessidade de nos unirmos. O presidente Biden e o vice-presidente Harris farão o que puderem para curar as divisões. Mas o quadro continuará complexo e há limites para o que um político pode fazer.

8- Você acha que ela vai concorrer à presidência no futuro?

Sim.

9- Qual será o papel de Kamala em relação à comunidade negra?

Kamala Harris, um símbolo poderoso para pessoas que são negras e todas as pessoas de cor, para filhos e filhas de imigrantes, e para meninas que também podem alcançar altos cargos nos Estados Unidos.

10- Qual foi o maior fracasso da carreira dela? E o que esse fracasso ensinou?

Como muitos políticos que concorreram à presidência, sua campanha presidencial nunca decolou e ela desistiu no meio das primárias. Meu palpite é que ela aprendeu lições importantes com essa experiência. Se e quando ela concorrer novamente, será uma candidata melhor.