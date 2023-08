Virgin Galactic leva sua primeira tripulação de turistas ao espaço

A empresa Virgin Galactic levou nesta quinta-feira, 10, sua primeira tripulação de turistas ao espaço. Partindo de uma estação no Novo México, Estados Unidos, a VSS Unity, uma aeronave reutilizável, realizou uma viagem à subórbita espacial com seis pessoas a bordo – três especialistas e três passageiros comerciais -, e aterrissou em solo americano, sem apresentar problemas.

O ex-astronauta da Nasa CJ Sturckow e a pilota Kelly Latimer foram os responsáveis por comandar a espaçonave rumo às estrelas. Eles foram acompanhados por Beth Moses, instrutora-chefe de astronautas da Virgin Galactic, encarregada pelo treinamento com os turistas. Ao lado dos funcionários da Virgin Galactic, a treinadora de saúde e bem-estar Keisha Schahaff, sua filha de 18 anos, Anastasia Mayers, e o ex-atleta olímpico Jon Goodwin completaram a tripulação.

Para Schahaff, a oportunidade surgiu após vencer uma competição de arrecadação de fundos organizada pela Space for Humanity, fundação que procura democratizar viagens espaciais. Acompanhante da mãe na empreitada, Mayers é estudante de filosofia e física na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Com a dupla mãe-filha, a missão Galactic 02 quebra o recorde de maior número de mulheres enviadas ao espaço ao mesmo tempo.

+ Em corrida com Índia, Rússia vai lançar primeiro módulo lunar desde 1976

“Quando eu tinha dois anos, apenas olhando para o céu, pensei: ‘Como posso chegar lá?’ Mas, sendo do Caribe, não via como algo assim seria possível”, relembrou Schahaff, em comunicado. “O fato de eu estar aqui, o primeiro a viajar de Antígua para o espaço, mostra que o espaço realmente está se tornando mais acessível”.

A viagem atingiu, além disso, outra marca: o envio do primeiro atleta olímpico ao espaço. Aos 80 anos, Goodwin também foi o segundo passageiro com doença de Parkinson e espera que a iniciativa “inspire todos os outros que enfrentam adversidades” a “perseguir seus sonhos”.

Continua após a publicidade

Segundo o portal de notícias Space.com, a missão permitiu que os passageiros sentissem a ausência de peso e vissem a curvatura da Terra. Lançado o voo, o avião da Virgin Galactic, VMS Eve, transportou o VSS Unity até os 44.300 pés (cerca de 13.500 metros) de altitude. Em seguida, o Unity acendeu seu foguete em seguiu em direção à subórbita, desacoplado do Eve.

+ Nova imagem revela detalhes inéditos do nascimento de um planeta

“A aceleração pura, Mach 3 [2.301 mph, 3.378 pés por segundo] em oito segundos e meio foi completamente surreal. A reentrada foi muito mais dramática do que eu imaginava. Na verdade, eu teria dito que estava fora de controle se não soubesse de nada diferente”, relatou Goodwin, após a experiência. “A claridade pura foi muito comovente, bastante surreal. Foi sem dúvida o dia mais emocionante da minha vida”.

O sentimento também foi acompanhado por Mayers, a segunda pessoa mais nova a ir ao espaço, que destacou “ainda estou maravilhada”. Em comunicado ao público, a pilota Latimer afirmou que a missão desta quinta-feira representou a realização de um antigo sonho.

“Em toda a minha carreira, desde a Academia da Força Aérea até ser piloto de testes da Nasa, nada supera o que acabei de experimentar nos controles do VSS Unity. Ir para o espaço hoje cumpriu uma ambição que tenho desde criança”, escreveu.

Não é a primeira vez, no entanto, que a Virgin Galactic realiza uma missão espacial comercial. Em junho, a Galactic 01 transportou três passageiros da força aérea e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. Até o momento, mais de 800 pessoas aguardam uma chance para vivenciar a experiência, vendida em ingressos que variam entre US$ 250.000 a US$ 450.000 (algo entre R$ 1,2 milhões e R$ 2,2 milhões).

Continua após a publicidade

Siga