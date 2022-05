Violações a cessar-fogo travam tentativa de retirada de civis em Mariupol

Uma nova tentativa de retirada de civis abrigados na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, começou nesta sexta-feira, 6, mas foi travada por novas acusações de violações ao cessar-fogo humanitário.

De acordo com Andrii Iermak, chefe do gabinete de Presidência da Ucrânia, equipes davam prosseguimento a uma operação para resgate do que se acredita serem centenas de civis em abrigos subterrâneos no complexo da usina. O cessar-fogo entrou em vigor na quinta-feira e duraria três dias, segundo anunciado por Moscou.

Poucas horas depois, no entanto, autoridades de Mariupol relataram disparos a um veículo envolvido na operação de resgate. Ao menos um soldado ucraniano morreu e outros seis ficaram feridos, de acordo com autoridades ucranianas. As informações não puderam ser confirmadas de forma independente e Moscou nega, desde o início da invasão à Ucrânia, ataques contra alvos civis.

Separadamente, o Exército ucraniano afirmou no início desta sexta-feira que “o bloqueio de unidades das Forças de Defesa na área de Azovstal continua. Em algumas áreas, o inimigo retomou operações de assalto com aviação de combate para tomar controle da usina”.

Na quinta-feira, em comunicado, a Organização das Nações Unidas disse esperar que um comboio montado junto à Cruz Vermelha Internacional pudesse retirar mais civis nesta sexta-feira, depois de cerca de 500 serem retirados tanto da usina quanto de Mariupol nos últimos dias.

Apesar da movimentação de organizações internacionais e do governo ucraniano para retirada de civis, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na quinta-feira que forças russas não invadiram o perímetro da usina, acrescentando que a ordem do presidente russo, Vladimir Putin, de não invadir ainda estava em vigor.

“O lado ucraniano, especialmente aqueles que estão escondidos no território da usina, é bem conhecido por produzir uma enorme quantidade de mentiras e falsificações continuamente”, disse Peskov em uma teleconferência.

Peskov confirmou que o cerco à usina pelas forças russas continua, mas também disse que os corredores humanitários estavam operando.

Na quinta-feira, forças armadas ucranianas disseram que soldados da Rússia estavam tentando eliminar todas as unidades militares da Ucrânia em Azovstal e relataram a situação como um “inferno na terra”.

“Há bombardeios e assaltos ininterruptos, mesmo à noite com o ajuste do fogo dos drones. Em algumas áreas, as hostilidades já estão além da cerca da usina”, disse. “Se há inferno no mundo, é em Azovstal”, disse Petro Andriushchenko, um conselheiro do prefeito de Mariupol.

Mariupol, cenário dos combates mais pesados ​​da guerra na Ucrânia até agora, está em grande parte nas mãos dos russos. A cidade é considerada um alvo importante para Vladimir Putin, por causa de sua localização estratégica perto da Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. A rede de bunkers e túneis em Azovstal forneceu abrigo para civis e militares após semanas de ataques.

Recentemente, o comandante do Distrito Militar Central da Rússia, Rustam Minnekaev, explicitou o objetivo de assumir “controle total” tanto sobre o sul da Ucrânia quanto sobre Donbas, onde se concentram os separatistas pró-Rússia. O controle das áreas criaria um corredor terrestre conectando a Rússia à Crimeia, península anexada por Moscou em 2014, e daria às forças russas acesso à Transnístria, um estado separatista na Moldávia, onde um contingente de forças russas está alocado desde o início dos anos 1990.