Vinte e quatro países realizam expulsão em massa de diplomatas russos

Ao longo desta segunda-feira, 24 países em três continentes confirmaram a expulsão de 140 diplomatas russos suspeitos de estarem ligados aos serviços de inteligência depois da tentativa de assassinato de um ex-espião russo na Inglaterra.

Mais cedo, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, havia agradecido o “esforço coletivo” dos 18 países aliados que já haviam expulsado cerca de 100 diplomatas russos até aquele momento. A primeira-ministra qualificou os diplomatas de “agentes de inteligência” de Moscou.

“Trata-se da maior expulsão coletiva de agentes de inteligência russa na história”, disse May durante um pronunciamento na Câmara dos Comuns. No momento em que falava à câmara baixa do Parlamento britânico 15 Estados-membros da União Europeia (UE), incluindo seu país, bem como os Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, haviam anunciado medidas retaliatórias contra “as continuadas tentativas da Rússia de violar o direito internacional”.

“Como democracia europeia soberana, o Reino Unido se manterá ombro a ombro com a União Europeia e a Otan para enfrentar essas ameaças lado a lado”, acrescentou May, que ressaltou a “enorme solidariedade” que o Reino Unido encontrou por parte de “amigos e aliados”.

Ao longo do dia, outros seis países se juntaram ao coro internacional expulsando mais 40 diplomatas russos de seus territórios.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, comemorou a decisão dos parceiros britânicos. Para Johnson, essas medidas “ajudarão a defender a segurança compartilhada”. O ministro ressaltou que “a Rússia não pode quebrar as normas internacionais com impunidade”.

Londres considera o Kremlin responsável pelo envenenamento em local público do ex-agente duplo russo, Sergei Skripal, e de sua filha, Yulia, com um agente químico de uso militar que ataca o sistema nervoso central. O ataque ocorreu em 4 de março em Salisbury, no sul da Inglaterra. Desde então a Moscou vem trocando farpas com Londres e aliados britânicos.

Skripal e Yulia seguem em estado crítico. Um policial britânico que entrou em contato com a substância também foi hospitalizado com menor grau de envenenamento e já foi liberado do hospital.

Na passada semana, os líderes da UE respaldaram a posição do Reino Unido ao admitir que é “altamente provável” que o Estado russo esteja por trás do envenenamento.

Expulsões em massa de diplomatas russos

Até a noite de segunda feira, 24 países em três continentes diferentes haviam anunciado expulsões de diplomatas russos identificados como agentes de inteligência se passando por oficiais de governo. As expulsões anunciadas por cada país:

Europa

– Dezessete países da União Europeia (em azul no mapa acima) expulsaram 57 diplomatas russos: o Reino Unido expulsou 23 diplomatas russos; Alemanha, França e Polônia expulsaram quatro diplomatas cada; Lituânia e República Tcheca expulsaram três cada; dois diplomatas russos foram expulsos na Dinamarca, na Espanha, na Holanda, na Itália e na Romênia; e, por fim, Croácia, Estônia, Finlândia, Hungria, Letônia e Suécia expulsaram um russo cada.

– Outros quatro países europeus expulsaram mais 17 diplomatas russos: Ucrânia (13 expulsos), Albânia (2), Macedônia (1) e Noruega (1).

Diversos países da União Europeia informaram que ainda pretendem expulsar outros diplomatas enviados por Moscou, enquanto o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, falou que “não foram excluídas medidas adicionais” no âmbito da União nos próximos dias.

América do Norte

– O Canadá anunciou a expulsão de quatro diplomatas russos.

– Os Estados Unidos irão expulsar 60 diplomatas da Rússia: como retaliação ao ataque contra Skripal, os americanos estão expulsando 48 diplomatas da Embaixada russa em Washington e 12 diplomatas da Missão da Rússia junto às Nações Unidas (ONU) em Nova York. Além disso, os americanos anunciaram o fechamento do Consulado-Geral da Rússia em Seattle, no noroeste do país, devido a sua proximidade à base da Boeing (que além de aviões produz equipamento militar) e de uma base de submarinos. Washington acusou os oficiais expulsos de terem realizado tarefas de inteligência sob o manto da imunidade diplomática.

Oceania

– A Austrália anunciou a expulsão de dois diplomatas russos.

Reação da Rússia

O governo russo assegurou que responderá de maneira “recíproca” às expulsões ordenadas contra pessoal das suas missões diplomáticas. Em tom jocoso, a Embaixada da Rússia nos Estados Unidos fez uma enquete através do Twitter perguntando aos internautas qual Consulado-Geral americano na Rússia deveria ser fechado.

A Rússia é cada vez mais vista como um Estado desestabilizador no mundo por conta do populismo do presidente Vladimir Putin, que busca ganhos políticos domésticos através da exacerbação do orgulho patriótico dos russos. Os russos têm realizado exercícios militares que desrespeitam o espaço aéreo de diversos outros países; desestabilizaram a Ucrânia, tomando e anexando a península da Crimeia deste país; têm feito ataques cibernéticos para polarizar sociedades democráticas e influenciar seus processos internos e têm sido um empecilho para o fim do conflito na Síria.

(Com EFE)