Vieira reforça pedido ao Egito para saída de brasileiros de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores informou na noite desta quinta-feira, 2, que o ministro Mauro Vieira reforçou o o pedido ao Egito para que brasileiros consigam deixar a Faixa de Gaza, alvo de bombardeios constantes de Israel desde o início do conflito com o Hamas.

“O Ministro Mauro Vieira manteve há pouco novo contato telefônico com Sameh Shoukry, chanceler do Egito, no qual reiterou gestões pela liberação da passagem de Rafah para os brasileiros retidos em Gaza, para que possam entrar em território egípcio e ser imediatamente repatriados”, disse o Itamaraty nas redes sociais.

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, foi aberta pela primeira vez na quarta-feira para a saída de estrangeiros e feridos e novamente nesta quinta, mas brasileiros não estavam nas listas de civis autorizados a sair.

Segundo afirmou o embaixador do Brasil em Israel, Fred Mayer, à coluna de Matheus Leitão, o Itamaraty estava em “compasso de espera” e não havia “previsão (por enquanto) do dia de retirada dos brasileiros de Gaza”.

Segundo a embaixada do Brasil na Cisjordânia, 34 pessoas pediram a ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem emigrar para o Brasil.

