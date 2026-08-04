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Vídeo: ‘Vulcão de Fogo’ entra em erupção e Guatemala declara alerta de ‘perigo’

Cientistas estimam fonte de lava de até 300 metros de altura e coluna de cinzas que pode ultrapassar 7.000 metros; Moradores deixam suas casas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 08h32
Um vulcão em erupção noturna, com lava incandescente e fumaça vermelha subindo em direção ao céu escuro, e rios de lava escorrendo pelas encostas
O vulcão Fuego em erupção, a cerca de 65 quilômetros a sudoeste da Cidade da Guatemala. 04/08/2026 -  (JOHAN ORDONEZ/AFP)
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A Guatemala declarou alerta de “perigo”, o segundo nível mais elevado na escala, após uma potente erupção do “Vulcão de Fogo”, localizado a 35 km da capital, e iniciou uma operação para esvaziar o perímetro.

O vulcão, considerado o mais ativo da América Central, entrou em fase eruptiva na manhã de segunda-feira 3 e, durante esta madrugada, aumentou sua intensidade com a expulsão de fluxos intensos de lava, além de grandes colunas de gases e cinzas.

De acordo com a agência de notícias AFP, dezenas de moradores de dois vilarejos da região foram levados para San Juan Alotenango, uma área de menor risco ao leste do vulcão.

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O Ministério da Educação suspendeu as aulas presenciais em comunidades de três municípios próximos ao vulcão, ao passo que a polícia fechou uma rodovia na área, que liga a costa sul à cidade colonial de Antigua, principal destino turístico do país.

Fonte de lava e coluna de cinzas

A Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred) declarou “alerta laranja” nacional, o segundo nível mais importante, para que todas as instituições estatais se preparem em caso de necessidade. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a porta-voz da agência, Valeria Urízar, fez um apelo para que todos os moradores deixem suas casas voluntariamente caso “as condições representem um risco para suas vidas”. Até o momento, as autoridades não divulgaram um número de pessoas afetadas.

O Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) afirmou, em seu boletim mais recente, que continua a “fase mais intensa da erupção” e alerta para mais deslizamentos de material incandescente nas encostas sudeste, sudoeste e sul do vulcão.

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“O aumento no número e no tamanho dos fluxos em direção à base” do vulcão “permanece como a principal ameaça para as comunidades” próximas, advertiu o órgão.

Cientistas do Insivumeh explicaram que, devido à erupção, também se forma uma fonte de lava de 200 a 300 metros de altura acima da cratera e que a coluna de cinzas pode ultrapassar 7 mil metros.

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Além disso, alertaram sobre a dispersão de cinzas entre 5 mil e 6 mil metros, com deslocamento a distâncias de até 130 km em direção ao oeste, alcançando as costas do Pacífico.

As fases eruptivas mais recentes do “Vulcão de Fogo”, de 3.763 metros de altura, ocorreram em fevereiro deste ano e em junho de 2025. Ele está localizado entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, vizinhos da província da Guatemala, e é um dos três vulcões ativos do país, ao lado do Pacaya, no sul, e do Santiaguito, no oeste.

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Em 1932, uma erupção do Vulcão de Fogo lançou cinzas que chegaram a El Salvador, que fica a 125 km de distância, e Honduras, a 175 km.

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