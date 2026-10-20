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Vídeo viral mostra criança sendo derrubada por onda enquanto casal grava na praia

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram um homem intervindo para ajudar a criança

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 19h00
Um homem sorridente de óculos escuros e camiseta preta em primeiro plano, com uma mulher e uma criança brincando na água do mar ao fundo. A mulher usa um vestido vermelho e um casaco escuro, enquanto a criança veste vermelho e um chapéu rosa, deitada na areia molhada.
Casal grava vídeo na praia enquanto criança é atingida por onda (Reprodução/Reprodução)
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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal gravando imagens à beira-mar enquanto uma criança pequena fica para trás, próxima das ondas. Nas imagens, a menina cai na areia e é atingida pela água. Um homem que passava pelo local percebe a situação, aproxima-se e conduz a criança de volta para perto dos adultos, os que faziam o vídeo.

A gravação foi compartilhada na rede social X em 19 de outubro de 2026, pela usuária Mariyam, que afirmou ter presenciado o episódio enquanto estava na praia com o marido. A publicação ganhou repercussão e provocou críticas de usuários à aparente falta de atenção dos adultos (possíveis pais) à segurança da criança.

Apesar da circulação do vídeo e das reações nas redes, ainda há lacunas sobre o caso. O India Today informou que não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade das imagens nem as circunstâncias do episódio. O Gulf News também registrou que o local exato e a data da ocorrência não foram confirmados independentemente. E, sobre a criança, não há informação verificada sobre o estado dela após o ocorrido.

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