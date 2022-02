Vídeo vazado mostra queda de caça dos EUA no mar do Sul da China

Um vídeo vazado e publicado nas redes sociais durante o último fim de semana mostra o acidente de um caça F-35C das Forças Armadas dos Estados Unidos ocorrido no mar do Sul da China em 24 de janeiro. Nas imagens, que tiveram autenticidade comprovada pela Marinha à rede CNN, é possível ver o avião batendo no deque e percorrendo a pista de um porta-aviões antes de cair na água.

Apesar de ter confirmado a veracidade das imagens à CNN, a Marinha americana afirmou que “há uma investigação em curso, tanto sobre o acidente quanto sobre o vazamento não autorizado da gravação de câmeras do deque”.

Sete pessoas ficaram feridas no incidente, incluindo o piloto, que conseguiu ejetar do avião.

O acidente do F-35C, caça mais novo da frota da Marinha, é visto de dois ângulos a partir de uma gravação do monitor dentro do porta-aviões USS Carl Vinson, que estava em operações no mar do Sul da China. Em um dos ângulos, conforme o avião de 100 milhões de dólares se aproxima do navio, tripulantes podem ser ouvidos gritando a expressão “wave off”, usada no contexto militar para o piloto tentar abortar o pouso, acelerar e dar a volta para tentar novamente.

Segundo Peter Layton, ex-oficial da Força Aérea Real Australiana e analista do Griffith Asia Institute ouvido pela CNN, o colapso da aeronave indica que ela possivelmente não estava usando um sistema automático de pouso.

“Parece que o piloto perdeu controle e o avião estava sofrendo oscilações”, disse, explicando que é comum que porta-aviões registrem todos os pousos realizados na embarcação para possíveis análises posteriores.

O vazamento das imagens é o segundo ligado à queda do avião. Três dias depois do incidente, uma suposta foto da aeronave no mar também havia sido divulgada nas redes sociais, se tornando rapidamente uma das buscas mais populares no Google nos EUA.

Dois porta-aviões americanos foram deslocados à região em janeiro após cerca de 40 aeronaves chinesas entrarem na zona de defesa aérea de Taiwan, a maior incursão do tipo em semanas. Apesar de as embarcações americanas terem propósito de treinamentos, destaca o nível de tensão entre Washington e Pequim sobre o status de Taiwan, reivindicada pelo governo chinês.

O Mar do Sul da China, situado entre Vietnã, Filipinas, China e outros países, está sujeito a muitas reivindicações territoriais, o que não impediu Pequim de aumentar sua aposta pela zona, apoderando-se de ilhotas e atóis nos últimos anos.

Pequim considera que a área é fundamental para impulsionar suas defesas para além da costa continental e, assim, assegurar as rotas de abastecimento de petróleo. Washington e outros países ocidentais insistem que as disputas devem ser resolvidas de forma legal e respeitar a liberdade de navegação.