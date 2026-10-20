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Vídeo: Ucrânia usa drone em operação inédita para resgatar soldado ferido na linha de frente

Militar estava em uma área cercada por minas terrestres e drones russos, o que impedia que fosse socorrido por terra

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h22
Um soldado com uniforme militar e capacete é transportado por um drone grande de múltiplos rotores, voando sobre uma área rural com vegetação rasteira e céu claro
Exército da Ucrânia realiza primeiro resgate de um soldado ferido na linha de frente utilizando um drone aéreo. (Exército da Ucrânia/Divulgação)
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O Exército da Ucrânia anunciou, na segunda-feira 19, ter realizado o primeiro resgate de um soldado ferido na linha de frente utilizando um drone aéreo.

A operação, conduzida com uma aeronave não tripulada de grande porte, permitiu retirar o militar de uma região onde a presença de minas terrestres e a intensa atividade de drones russos impossibilitavam uma evacuação convencional por terra. Segundo as forças ucranianas, trata-se da primeira missão desse tipo realizada em uma zona de combate. 

 

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O soldado, integrante da 30ª Brigada Mecanizada, passou quase 500 dias em uma posição de linha de frente “sob constante ameaça de morte”, onde recebia alimentos, água, medicamentos e munição por meio de drones, segundo o Exército do país. Após o militar sofrer ferimentos graves, as tropas ucranianas decidiram adaptar um equipamento originalmente desenvolvido para transportar cargas e realizar bombardeios para resgatá-lo.

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O modelo de drone utilizado, chamado Heavy Shot Adivag-6, é equipado com seis motores e produzido pela empresa ucraniana Gurzuf Defence. Para transportar o homem, os militares instalaram um sistema de suspensão e fizeram testes para garantir a estabilidade da aeronave durante o voo. O soldado recebeu antecipadamente os equipamentos necessários para se prender ao dispositivo. A missão durou aproximadamente 1 hora e 14 minutos e percorreu, ao todo, 62 quilômetros, segundo a fabricante.

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Imagens divulgadas pelas Forças Armadas mostram o momento em que o militar é erguido do chão e transportado pelo equipamento, enquanto operadores acompanham o trajeto remotamente. Ao chegar a uma área segura, ele foi recebido por outros soldados, que providenciaram sua transferência para um hospital. O militar está em tratamento e não corre risco de morte.

As autoridades não informaram a data exata nem o local onde a missão foi realizada. 

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