Vídeo: Ucrânia usa drone em operação inédita para resgatar soldado ferido na linha de frente

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O Exército da Ucrânia realizou o primeiro resgate de um soldado ferido na linha de frente utilizando um drone aéreo de grande porte. A operação inédita foi crucial para retirar o militar de uma área minada e sob intensa atividade inimiga, onde uma evacuação terrestre era impossível, mostrando inovação em combate.

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O Exército da Ucrânia anunciou, na segunda-feira 19, ter realizado o primeiro resgate de um soldado ferido na linha de frente utilizando um drone aéreo.

A operação, conduzida com uma aeronave não tripulada de grande porte, permitiu retirar o militar de uma região onde a presença de minas terrestres e a intensa atividade de drones russos impossibilitavam uma evacuação convencional por terra. Segundo as forças ucranianas, trata-se da primeira missão desse tipo realizada em uma zona de combate.

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O soldado, integrante da 30ª Brigada Mecanizada, passou quase 500 dias em uma posição de linha de frente “sob constante ameaça de morte”, onde recebia alimentos, água, medicamentos e munição por meio de drones, segundo o Exército do país. Após o militar sofrer ferimentos graves, as tropas ucranianas decidiram adaptar um equipamento originalmente desenvolvido para transportar cargas e realizar bombardeios para resgatá-lo.

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O modelo de drone utilizado, chamado Heavy Shot Adivag-6, é equipado com seis motores e produzido pela empresa ucraniana Gurzuf Defence. Para transportar o homem, os militares instalaram um sistema de suspensão e fizeram testes para garantir a estabilidade da aeronave durante o voo. O soldado recebeu antecipadamente os equipamentos necessários para se prender ao dispositivo. A missão durou aproximadamente 1 hora e 14 minutos e percorreu, ao todo, 62 quilômetros, segundo a fabricante.

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Imagens divulgadas pelas Forças Armadas mostram o momento em que o militar é erguido do chão e transportado pelo equipamento, enquanto operadores acompanham o trajeto remotamente. Ao chegar a uma área segura, ele foi recebido por outros soldados, que providenciaram sua transferência para um hospital. O militar está em tratamento e não corre risco de morte.

As autoridades não informaram a data exata nem o local onde a missão foi realizada.