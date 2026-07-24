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Vídeo: Ucrânia ataca ‘Amazon russa’ e incêndio engole depósito em São Petersburgo

Foi a terceira incursão contra a gigante russa de e-commerce Wildberries, que, segundo Kiev, abastece o Exército russo com componentes militares

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h09 | Atualizado em 24 jul 2026, 10h09
Um helicóptero cinza sobrevoa uma área industrial coberta por densa fumaça branca e cinza escura, indicando um grande incêndio. Edifícios e torres de energia são visíveis abaixo da fumaça
Um helicóptero passa pela fumaça que sobe de um galpão de uma gigante russa do comércio eletrônico, perto de São Petersburgo, após o local ter sido atingido por drones ucranianos. 24/07/2026 -  (Stringer/AFP)
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Um ataque com drones ucranianos atingiu na manhã desta sexta-feira, 24, um depósito perto de São Petersburgo da gigante russa do comércio eletrônico Wildberries, alvo de bombardeios pela terceira vez em poucos dias, informaram autoridades locais.

A ofensiva provocou um enorme incêndio. Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver o depósito sendo consumido pelas chamas e uma coluna de fumaça preta pairando sobre os prédios da segunda maior cidade da Rússia, localizada a mais de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

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“São Petersburgo foi atacada por veículos aéreos não tripulados de uso militar. O ataque atingiu instalações de infraestrutura civil”, afirmou o governador Alexander Beglov nas redes sociais.

A diretora-executiva da Wildberries, Tatyana Kim, informou nas redes sociais que a empresa realizou “uma evacuação rápida em todos os depósitos”, acrescentando que, “segundo informações preliminares, não há vítimas”. Já o governador da vizinha Leningrado, Alexander Drozdenko, relatou “três feridos”.

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Este é o terceiro ataque ucraniano contra instalações pertencentes à empresa, muito popular na Rússia e conhecida como “a Amazon russa”. No final de semana passado, oito trabalhadores noturnos perderam a vida em um ataque contra um dos principais depósitos da empresa, situado nos arredores de Moscou, que foi reduzido a cinzas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreve no X (ex-Twitter) que o depósito atacado nesta sexta-feira abastecia “o Exército ocupante com componentes para drones, equipamentos de navegação e material militar”. Anteriormente, o Kremlin já havia negado qualquer relação entre suas forças e a Wildberries.

Chuva de drones

O Ministério da Defesa da Rússia informou em um comunicado que derrubou um total de 571 drones ucranianos durante a noite sobre cerca de quinze de suas regiões e sobre a península da Crimeia, anexada em 2014. Autoridades russas raramente admitem que as incursões de Kiev tenham atingido seus alvos e, em geral, limitam-se a informar o número de artefatos interceptados ou a atribuir os incêndios a destroços que caíram no solo.

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Kiev chama sua campanha de “sanções de longo alcance” e sustenta que os ataques são uma represália justificada diante dos bombardeios noturnos com drones e mísseis contra suas cidades.

A ofensiva provocou escassez de combustível em toda a Rússia e, segundo o governo Zelensky, reduziu os recursos financeiros de Vladimir Putin para a guerra iniciada em 2022.

No entanto, os ataques russos à Ucrânia continuam. Várias explosões sacudiram a capital, Kiev, na manhã desta sexta, segundo a agência de notícias AFP, depois que as autoridades emitiram um alerta de mísseis, algo pouco habitual em plena luz do dia. O prefeito, Vitali Klitschko, instou que habitantes procurassem abrigo e acrescentou que as defesas antiaéreas estavam “em ação”.

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Além disso, a Romênia anunciou ter interceptado um drone russo em seu espaço aéreo pela primeira vez desde o início da invasão russa. “Foi derrubado há alguns minutos, por volta das 11h (5h no horário de Brasília), por um piloto romeno no comandos de um F-16”, declarou o presidente do país plantado no flanco oriental da Otan, Nicusor Dan, acrescentando que uma investigação está em andamento.

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