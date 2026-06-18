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Vídeo: turista indiano morre após acidente com charrete desgovernada no Central Park

Tragédia envolvendo Romanch Mahajan, 18 anos, reacendeu o debate sobre proibir passeios de carruagem no famoso parque de Nova York

Por Flávio Monteiro 18 jun 2026, 11h56 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h20
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cocheiro correndo atrás da carruagem desgovernada pelas vias do Central Park
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cocheiro correndo atrás da carruagem desgovernada pelas vias do Central Park (Reprodução/Twitter)
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Vídeo: turista indiano morre após acidente com charrete desgovernada no Central Park Priorize VEJA no Google

Um turista indiano de 18 anos morreu em decorrência de um acidente envolvendo uma charrete puxada por cavalos no Central Park de Nova York, nos Estados Unidos.

O episódio, que ocorreu na quarta-feira 17 e foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais, levantou questionamentos a respeito da segurança da atividade e aumentou a pressão sobre um projeto de lei que prevê a proibição de charretes no parque.

O que aconteceu

Romanch Mahajan estava visitando um dos pontos turísticos mais conhecidos de Nova York junto à família no momento do acidente. De acordo com a polícia local, ele estava com outros três passageiros em uma carruagem quando o cavalo que guiava o veículo escapou do controle do cocheiro e disparou em alta velocidade.

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Imagens compartilhadas no X (ex-Twitter) mostram o cocheiro correndo atrás da carruagem, enquanto o cavalo corre descontrolado pelas vias que cortam o parque. Outro registro mostra o momento em que a charrete tomba após colidir com uma outra à sua frente, mas em velocidade menor, nas proximidades do restaurante Tavern on the Green.

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Mahajan teria caído da charrete e batido a cabeça no asfalto em meio à confusão, o que levou a um traumatismo craniano. O jovem foi levado em estado crítico ao Weill Cornell Medical Center, em Manhattan, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros passageiros, que recusaram atendimento médico.

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Testemunhas afirmaram à imprensa americana que os passageiros entraram em pânico enquanto o veículo seguia sem controle no Central Park. Em entrevista ao New York Daily News, Helen David contou que Mahajan foi encontrado desacordado logo após o acidente. “O garoto estava imóvel no chão. Seu pai estava ao lado dele e a mãe estava em choque, segurando o filho mais novo”, disse ele.

Irregularidades e projeto de lei

O vice-presidente administrativo da seção local do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, Alexander Kemp, afirmou que o acidente ocorreu após o motorista deixar a carruagem para fotografar os passageiros, uma prática que definiu como inadequada.

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“Um cocheiro não deve sair da carruagem para tirar fotos. Nunca. Defendemos uma investigação completa e melhorias no treinamento dos condutores, além de regras mais rígidas para a introdução de novos cavalos na atividade”, indicou.

A tragédia ocorreu em um momento de disputa intensa a respeito da continuidade da atividade centenária. Há anos organizações de defesa do direito dos animais, como a PETA, insistem pela aprovação da Lei Ryder, uma legislação que prevê o encerramento gradual dos passeios com cavalos em Nova York.

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Após o incidente desta quarta, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou apoio à proposta, desde que haja proteção aos empregos dos trabalhadores.

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