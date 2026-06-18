Vídeo: turista indiano morre após acidente com charrete desgovernada no Central Park

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Um turista indiano de 18 anos morreu após um trágico acidente de charrete no Central Park, Nova York. O cavalo disparou sem controle, resultando na colisão e queda do jovem. O incidente reacende o debate sobre a segurança da atividade e impulsiona um projeto de lei para a proibição das charretes.

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Um turista indiano de 18 anos morreu em decorrência de um acidente envolvendo uma charrete puxada por cavalos no Central Park de Nova York, nos Estados Unidos.

O episódio, que ocorreu na quarta-feira 17 e foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais, levantou questionamentos a respeito da segurança da atividade e aumentou a pressão sobre um projeto de lei que prevê a proibição de charretes no parque.

O que aconteceu

Romanch Mahajan estava visitando um dos pontos turísticos mais conhecidos de Nova York junto à família no momento do acidente. De acordo com a polícia local, ele estava com outros três passageiros em uma carruagem quando o cavalo que guiava o veículo escapou do controle do cocheiro e disparou em alta velocidade.

Imagens compartilhadas no X (ex-Twitter) mostram o cocheiro correndo atrás da carruagem, enquanto o cavalo corre descontrolado pelas vias que cortam o parque. Outro registro mostra o momento em que a charrete tomba após colidir com uma outra à sua frente, mas em velocidade menor, nas proximidades do restaurante Tavern on the Green.

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Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it. A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Mahajan teria caído da charrete e batido a cabeça no asfalto em meio à confusão, o que levou a um traumatismo craniano. O jovem foi levado em estado crítico ao Weill Cornell Medical Center, em Manhattan, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros passageiros, que recusaram atendimento médico.

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Testemunhas afirmaram à imprensa americana que os passageiros entraram em pânico enquanto o veículo seguia sem controle no Central Park. Em entrevista ao New York Daily News, Helen David contou que Mahajan foi encontrado desacordado logo após o acidente. “O garoto estava imóvel no chão. Seu pai estava ao lado dele e a mãe estava em choque, segurando o filho mais novo”, disse ele.

Irregularidades e projeto de lei

O vice-presidente administrativo da seção local do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, Alexander Kemp, afirmou que o acidente ocorreu após o motorista deixar a carruagem para fotografar os passageiros, uma prática que definiu como inadequada.

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“Um cocheiro não deve sair da carruagem para tirar fotos. Nunca. Defendemos uma investigação completa e melhorias no treinamento dos condutores, além de regras mais rígidas para a introdução de novos cavalos na atividade”, indicou.

A tragédia ocorreu em um momento de disputa intensa a respeito da continuidade da atividade centenária. Há anos organizações de defesa do direito dos animais, como a PETA, insistem pela aprovação da Lei Ryder, uma legislação que prevê o encerramento gradual dos passeios com cavalos em Nova York.

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Após o incidente desta quarta, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou apoio à proposta, desde que haja proteção aos empregos dos trabalhadores.