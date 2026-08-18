Vídeo: Trump manda jornalista ‘ficar quieta’ em coletiva de imprensa na Casa Branca

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Donald Trump atacou a jornalista Kristen Holmes, da CNN, durante coletiva de imprensa na Casa Branca, mandando-a “ficar quieta” e a chamando de “falsa”. O presidente se irritou com perguntas sobre exercícios militares e problemas em porta-aviões. A Casa Branca estendeu os ataques nas redes sociais, visando até os filhos da repórter, o que a CNN repudiou veementemente, defendendo sua profissional.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou uma jornalista “ficar quieta” durante uma discussão em meio a uma coletiva de imprensa na Casa Branca, na segunda-feira 17. Irritado com as pergunta da correspondente Kristen Holmes, da emissora americana CNN, ele afirmou: “Você é uma pessoa barulhenta e escandalosa. Fique quieta. Quieta! Quieta! Quieta!”

Na ocasião, a repórter perguntou sobre uma a redução, anunciada no domingo 16, dos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Ela pressionou Trump para saber se o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que havia solicitado a diminuição das manobras.

Depois da explosão inicial do presidente americano, ele perguntou a Holmes para qual veículo de comunicação ela trabalhava e continuou seu ataque verbal, dizendo: “Você é uma repórter falsa e divulga notícias falsas”.

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Além disso, quando uma outra repórter perguntou sobre relatos a respeito de condições de vida precárias a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, onde a tripulação teria reportado problemas de saúde mental e abastecimento durante sua longa missão no Estreito de Ormuz, o presidente descartou as queixas: “Foi uma notícia falsa da CNN”.

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Apesar da coletiva de imprensa ter chegado ao fim, a enxurrada de críticas ferozes continuou. Mais tarde, nas redes sociais, a Casa Branca mencionou Holmes em uma postagem no X (ex-Twitter), publicada na conta da equipe de Resposta Rápida.

“@KristenhCNN é uma vergonha deplorável e humilhante para a profissão que ela diz exercer”, dizia a postagem. “Essa gente desprezível é o fundo do poço.”

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.@KristenhCNN is a disgraceful, humiliating embarrassment to her alleged profession.@POTUS hosts a hero lifeguard in the Oval Office and she uses it as an opportunity to take a cheap shot about one of President Trump’s staffers. These scumbags are the lowest of the low. pic.twitter.com/oUrwbAtBfJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

A Casa Branca insistiu nos ataques em uma postagem separada e mais pessoal nas redes sociais, que visava os filhos de Holmes.

“Um dia, seus filhos vão se deparar com sua pergunta repugnante e desumana”, dizia a segunda postagem. “Eles ficarão enojados e envergonhados por ter uma mãe tão insensível e vingativa. É algo bastante preocupante.”

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Em comunicado publicado no X, a CNN afirmou que rejeita “firmemente” “esses ataques”.

“Kristen Holmes é uma das jornalistas mais respeitadas e competentes que cobrem a Casa Branca. Nesta tarde, ela cumpriu seu papel e fez ao presidente dos Estados Unidos uma pergunta difícil, relevante e de interesse público, em nome do povo americano. Autoridades públicas são livres para contestar reportagens com as quais discordam, mas ataques pessoais a jornalistas por fazerem perguntas estão abaixo da dignidade do cargo e são incompatíveis com os princípios de uma imprensa livre. Apoiamos firmemente a Kristen e rejeitamos esses ataques nos termos mais veementes possíveis”, disse a nota.