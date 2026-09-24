Vídeo: Trump faz ‘careta’ após avião militar sobrevoar recepção a Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com uma careta ao barulho de um avião militar que sobrevoou a base aérea de Andrews, nos arredores de Washington, durante a recepção ao presidente da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira, 23. Ao lado do americano, Xi não esboçou reação durante a passagem da aeronave.

Um bombardeiro B-1 sobrevoou o local enquanto o hino nacional dos EUA era executado e Trump prestava continência ao lado de Xi durante a cerimônia de boas-vindas. Em seguida, o presidente norte-americano enrijeceu sua expressão por conta do alto barulho da aeronave.

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Em um gesto incomum para um presidente americano, Trump foi pessoalmente receber Xi ao pé do avião. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, enquanto o líder chinês desembarcou com a esposa, Peng Liyuan. Em maio, quando Trump esteve em Pequim, a recepção no aeroporto ficou a cargo do vice-presidente chinês. Depois da cerimônia, o republicano minimizou a diferença de tratamento.

“Acho que foi um ótimo primeiro contato, acredito que eles gostaram”, disse Trump à imprensa na Casa Branca após a cerimônia de recepção.

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Xi chegou aos Estados Unidos na noite desta quarta-feira para uma visita de Estado de três dias em Washington, onde terá discussões sobre inteligência artificial (IA), comércio, Taiwan e a guerra no Irã.

Trata-se da primeira visita de Estado de um líder chinês à capital americana em mais de dez anos. Trump agraciará Xi com um show aéreo militar e a tradicional saudação com 21 tiros de canhão.

Prorrogação da trégua comercial

O encontro ocorre em meio às tentativas de Washington e Pequim de reduzir as tensões comerciais e diplomáticas. Pouco antes da chegada de Xi, os Estados Unidos anunciaram uma extensão de dois meses da trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo, que expiraria em novembro.

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O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que China e EUA concordaram em prorrogar “a distensão econômica entre os dois países que estava prevista para terminar em 10 de novembro. Ela será estendida até 10 de janeiro”.

“Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais”, afirmou Xi, segundo a agência estatal chinesa Xinhua. “Os povos chinês e americano têm desfrutado de intercâmbios amistosos de longa data, e nossos interesses estão profundamente entrelaçados”, acrescentou.

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Críticas a Trump

A recepção suntuosa oferecida a Xi despertou críticas dos setores mais duros do Partido Republicano em relação à China, em meio a relatos de que Pequim forneceu informações de inteligência para ataques do Irã contra tropas americanas.

“Nosso comandante em chefe deve ter em mente que seu convidado é um ditador brutal, não eleito e opressor”, declarou o senador republicano Roger Wicker, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado.

O secretário de Estado, Marco Rubio, por sua vez, ponderou que “os líderes das duas principais potências armamentistas precisam conversar”. Já o subsecretário de Imprensa da Casa Branca, Taylor Rogers, afirmou ao canal americano Spectrum News que “o presidente está fazendo o que é melhor para nossos interesses nacionais neste caso”.