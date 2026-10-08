Vídeo: Trump é interrompido por manifestantes doze vezes em comício no Texas

Ler Resumo





Durante comício no Texas, Donald Trump foi repetidamente interrompido por manifestantes que gritavam “Palestina Livre” e “Fora Trump”. O evento visava apoiar a campanha de Ken Paxton ao Senado, que enfrenta uma disputa acirrada contra um democrata, refletindo a batalha republicana para manter o controle do Congresso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido várias vezes por manifestantes durante um comício no Texas, na noite de quarta-feira 7. A imprensa local informou que cerca de 12 pessoas precisaram ser retiradas do evento.

Nas últimas semanas, Trump realizou comícios por todo o país em uma tentativa de mobilizar seus apoiadores e ajudar os candidatos de seu partido para as eleições legislativas de novembro. Nesta ocasião, o evento era em prol da candidatura ao Senado de Ken Paxton, que está em desvantagem em relação ao rival democrata (mesmo no vermelhíssimo Texas).

Alguns dos manifestantes entoaram gritos como “Palestina Livre”, outros “Fora Trump”.

O presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como “manifestantes pagos” por “inimigos da nação”, enquanto a multidão começou a entoar “U-S-A” e vaiá-los.

Continua após a publicidade

Trump speech in Texas is interrupted for a 7th time https://t.co/JGmrutOmEx — Kalshi (@Kalshi) October 8, 2026

🚨HOLY SHIT! Trump’s rally has been interrupted for a SIXTH time by a protester. His speech has been completely derailed and this is in “Republican” TEXAS. The election is going to be a blood bath against Trump. https://t.co/u4p4Sv9Ceu — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 7, 2026

Continua após a publicidade

Após a retirada de um dos manifestantes, que chegou a tentar se aproximar do púlpito, Trump provocou: “Ele está voltando para a casa da mamãe. Mas o que ele não sabe é que a mãe dele votou em Trump”, disse. Sobre outros, afirmou que eram “pessoas feias” que “precisam perder peso”.

Continua após a publicidade

Disputa acirrada

Os republicanos estão disputando a maioria em ambas as casas do Congresso, o que poderia significar uma nova configuração parlamentar adversa à agenda do governo.

O custo de vida se tornou um tema central na reta final para as eleições de novembro, com os preços dos combustíveis em níveis máximos históricos, enquanto a impopular guerra de Trump no Irã entra em seu oitavo mês.

A campanha republicana para manter o controle do Senado tem se concentrado cada vez mais no Texas, onde o democrata James Talarico surgiu como uma ameaça real. Uma pesquisa do New York Times/Siena College divulgada no fim de semana passado mostrou Talarico seis pontos à frente de Paxton (51% a 45%), acima da margem de erro. O estado não elege um democrata para o Senado desde 1988.

Continua após a publicidade

Ali, Trump venceu a corrida presidencial contra Kamala Harris com uma vantagem de quase 14 pontos percentuais em 2024, mas sua taxa de aprovação caiu drasticamente desde então. Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira 5 apontou sua aprovação em 32%, enquanto eleitores registrados preferiam democratas a republicanos por 44% a 37%. Os republicanos estão tentando virar a maré — já colocaram mais de US$ 300 milhões na campanha de Paxton.