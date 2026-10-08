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Vídeo: Trump é interrompido por manifestantes doze vezes em comício no Texas

Presidente dos EUA zombou dos críticos 'feios' em evento de apoio a candidato republicano ao Senado, que está atrás do rival democrata nas pesquisas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h47 | Atualizado em 8 out 2026, 10h17
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, discursa em um púlpito escuro com microfone, olhando para a direita com a boca aberta, em um ambiente escuro com público desfocado ao fundo
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de comício republicano no Texas. 07/10/2026 -  (Mandel Ngan/AFP)
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Vídeo: Trump é interrompido por manifestantes doze vezes em comício no Texas Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido várias vezes por manifestantes durante um comício no Texas, na noite de quarta-feira 7. A imprensa local informou que cerca de 12 pessoas precisaram ser retiradas do evento.

Nas últimas semanas, Trump realizou comícios por todo o país em uma tentativa de mobilizar seus apoiadores e ajudar os candidatos de seu partido para as eleições legislativas de novembro. Nesta ocasião, o evento era em prol da candidatura ao Senado de Ken Paxton, que está em desvantagem em relação ao rival democrata (mesmo no vermelhíssimo Texas).

Alguns dos manifestantes entoaram gritos como “Palestina Livre”, outros “Fora Trump”.

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O presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como “manifestantes pagos” por “inimigos da nação”, enquanto a multidão começou a entoar “U-S-A” e vaiá-los.

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Após a retirada de um dos manifestantes, que chegou a tentar se aproximar do púlpito, Trump provocou: “Ele está voltando para a casa da mamãe. Mas o que ele não sabe é que a mãe dele votou em Trump”, disse. Sobre outros, afirmou que eram “pessoas feias” que “precisam perder peso”.

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Disputa acirrada

Os republicanos estão disputando a maioria em ambas as casas do Congresso, o que poderia significar uma nova configuração parlamentar adversa à agenda do governo.

O custo de vida se tornou um tema central na reta final para as eleições de novembro, com os preços dos combustíveis em níveis máximos históricos, enquanto a impopular guerra de Trump no Irã entra em seu oitavo mês.

A campanha republicana para manter o controle do Senado tem se concentrado cada vez mais no Texas, onde o democrata James Talarico surgiu como uma ameaça real. Uma pesquisa do New York Times/Siena College divulgada no fim de semana passado mostrou Talarico seis pontos à frente de Paxton (51% a 45%), acima da margem de erro. O estado não elege um democrata para o Senado desde 1988.

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Ali, Trump venceu a corrida presidencial contra Kamala Harris com uma vantagem de quase 14 pontos percentuais em 2024, mas sua taxa de aprovação caiu drasticamente desde então. Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira 5 apontou sua aprovação em 32%, enquanto eleitores registrados preferiam democratas a republicanos por 44% a 37%. Os republicanos estão tentando virar a maré — já colocaram mais de US$ 300 milhões na campanha de Paxton.

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