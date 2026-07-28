Vídeo: tremor no Japão deixa pessoas presas dentro de shopping destruído

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Um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu Kumamoto, no sul do Japão, causando pânico generalizado, feridos e danos significativos. Enquanto um alerta de tsunami foi suspenso, cenas de caos em shoppings, com prateleiras caindo, e danos a estruturas são registrados. O governo japonês já ativou uma força-tarefa para avaliar os estragos.

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Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a prefeitura de Kumamoto, na principal ilha do sul do Japão, nesta terça-feira, 28, deixando feridos e danos. A agência meteorológica nacional chegou a emitir um alerta de tsunami, mas o aviso já foi suspenso, enquanto autoridades tentam descobrir a extensão dos danos que incluem prédios colapsados, incêndios, trens descarrilados e um número ainda desconhecido de feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram cenas de drama em que uma ida rotineira ao shopping vira caos. Dentro de uma Costco, enorme loja de departamento, é possível ver prateleiras tombadas enquanto crianças choram e mercadorias se espalham pelo chão.

Vídeos também mostram clientes circulando por corredores repletos de destroços logo após o tremor. Há registro de feridos lá. Apesar da estrutura do shopping, aparentemente, não ter sido afetada, a queda de objetos continua sendo uma das principais causas de ferimentos durante sismos intensos.

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NEW : Footage shows a shopping mall in Kumamoto, Japan, swaying as a powerful quake hit the area. Frightened shoppers can be seen ducking, crouching, and rushing across the complex to find safety during the heavy shaking. https://t.co/FzlH3Npele pic.twitter.com/yHeDuVrSgZ — Inside the conflict (@InsidConflict) July 28, 2026

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou em comunicado X (ex-Twitter) que seu governo criou uma força-tarefa para coletar informações, avaliar possíveis danos e preparar operações de resgate, caso fossem necessárias. Mais tarde, ela disse a repórteres que há registro de vários feridos e danos a estradas, pontes e edifícios, além de quedas de eletricidade e incêndios, embora não haja detalhes ainda.

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A agência de notícias Kyodo informou que um hospital na cidade de Yatsushiro recebeu cerca de 40 feridos em decorrência do terremoto. Um trem descarrilou e tombou na estação de Yatsushiro, e muros de pedra do Castelo de Kumamoto sofreram danos, segundo a agência. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas entrando em pânico em um shopping quando o terremoto derruba estantes de uma loja de departamentos.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão informou que grandes instalações públicas ou infraestruturas críticas não sofreram danos, embora as autoridades ainda estejam avaliando a extensão dos estragos. Corpos de bombeiros locais receberam muitas chamadas de emergência relatando incêndios e danos a residências. “Estamos colocando a vida das pessoas como prioridade absoluta”, disse Takaichi, instando os moradores das áreas mais atingidas a terem cautela devido à possibilidade de réplicas.

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A circulação dos trens-bala Shinkansen e de trens locais na ilha de Kyushu foi suspensa para verificações de segurança, enquanto a pista do Aeroporto de Aso Kumamoto foi fechada, sem “previsão de retomada das operações”, segundo um aviso no site do aeroporto.

Kumamoto foi atingida por um terremoto letal em 2016, que deixou mais de 50 mortos, 1.800 feridos e afetou dezenas de milhares de casas.