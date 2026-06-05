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Um Boeing 787-9 da Lufthansa teve o trem de pouso dianteiro colapsado no aeroporto de Frankfurt, ferindo tripulantes. O incidente, antes do embarque para Los Angeles, levou ao cancelamento do voo e a uma investigação. A série 787 da Boeing possui um histórico de problemas técnicos.

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Um avião da companhia aérea Lufthansa perdeu completamente o apoio dianteiro e desabou parcialmente no chão do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, na última quinta-feira, 4. De acordo com informações divulgadas pela empresa, o Boeing 787-9 Dreamliner teve problemas com o trem de pouso que sustentava seu “nariz” e acabou cedendo, deixando parte da tripulação que estava em seu interior ferida.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o trem de pouso do avião colapsa, assustando um funcionário de solo nas proximidades. A aeronave tinha como destino Los Angeles, nos Estados Unidos, e o acidente aconteceu momentos antes do embarque. Vídeos gravados por passageiros da ponte de embarque mostram outro ângulo do acidente.

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O voo foi cancelado e a Lufthansa emitiu um comunicado afirmando que “vários funcionários foram feridos e estão recebendo atendimento médico”. A empresa também afirmou que técnicos e funcionários de apoio estão no local, com uma investigação conjunta entre a companhia e as autoridades competentes sendo desenvolvida. Não há informações sobre o que levou ao colapso do trem de pouso até o momento.

Histórico ruim

Adquirido há pouco mais de um ano, o 787-9 faz parte de um programa de renovação da frota da Lufthansa, que foca em modelos mais eficientes. O avião entrou em serviço em fevereiro, operando 137 voos desde então, de acordo com a plataforma de rastreamento de voos Flightradar24. Em nota, a fabricante Boeing afirmou estar “ciente do incidente” e que está prestando apoio à companhia aérea alemã.

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Embora a linha de aeronaves 787 da fabricante americana seja considerada uma das mais eficientes do mercado, ela tem apresentado um histórico de problemas técnicos nos últimos anos. As entregas de aviões dessa categoria chegaram a ser interrompidas pela Boeing em 2021, devido a problemas com um anteparo de pressurização na frente do avião. Outro atraso ocorreu em 2023, quando a empresa disse ter identificado problemas de segurança ao inspecionar o estabilizador horizontal.

Para o ex-investigador federal de acidentes de aviação dos EUA, Jeff Guzzetti, é “muito incomum” que o trem de pouso dianteiro colapse enquanto a aeronave está parada. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, Guzzetti afirmou que possíveis fatores desencadeadores para tal episódio incluem danos prévios ao avião, falha mecânica ou problemas na manutenção.

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Essa foi a segunda vez que o “nariz” de um Boeing 787 colapsou nos últimos anos. Em 2021, uma aeronave da categoria estava passando por manutenção no Aeroporto de Heathrow, em Londres, quando o trem de pouso subitamente retraiu, fazendo com que sua parte dianteira caísse no pavimento. Posteriormente, os investigadores descobriram que um pino de trava para impedir a retração do trem havia sido inserido na posição errada, permitindo a retração.