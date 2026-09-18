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Vídeo: transferência de migrantes para alojamento provoca tumulto e confronto com a polícia em Ceuta

Operação buscava retirar mais de 4 mil migrantes das áreas litorâneas de Trampolín e Benítez e levá-los para novo centro de acolhimento temporário

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 11h20
Transferência em massa de migrantes provocou momentos de tensão e descontrole em Ceuta, em 17 de setembro de 2026.
Transferência em massa de migrantes provocou momentos de tensão e descontrole em Ceuta, em 17 de setembro de 2026. (Gabriela Sarda Nuñez/Europa Press/Getty Images)
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Vídeo: transferência de migrantes para alojamento provoca tumulto e confronto com a polícia em Ceuta Priorizar nos meus resultados Google

A transferência de milhares de migrantes que vivem em acampamentos improvisados nas praias de Ceuta, cidade autônoma espanhola no norte da África, para um alojamento temporário montado no porto provocou tumultos e confrontos com a polícia na quinta-feira, 17.

A operação buscava retirar mais de 4 mil migrantes das áreas litorâneas de Trampolín e Benítez e levá-los para o novo centro de acolhimento temporário. O espaço, porém, tem capacidade para apenas 1.800 pessoas.

Imagens exibidas pela emissora pública espanhola TVE mostraram uma multidão de migrantes tentando garantir uma vaga no alojamento. Em determinado momento, a polícia usou cassetetes e disparou balas de borracha para o alto para dispersar a aglomeração de pessoas.

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A limitação de vagas é uma das principais preocupações das autoridades. Muitos passaram a noite na praia à espera de um lugar no abrigo temporário, mas milhares de migrantes devem permanecer fora do alojamento, que oferece chuveiros, banheiros, alimentação e camas.

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Há uma semana, mais de 800 migrantes foram transferidos para outro espaço improvisado, chamado Los Rosales, em uma operação igualmente marcada por tumultos.

O deslocamento para o porto foi autorizado após decisões judiciais derrubarem obstáculos ao funcionamento do local. Um sindicato policial havia pedido a suspensão da transferência, enquanto também existiam questionamentos sobre a proximidade do alojamento com infraestruturas consideradas estratégicas. Diante da resistência da autoridade portuária, o governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, retirou da administração regional de Ceuta, comandada pela oposição, o controle da instalação.

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Crise migratória em Ceuta

Cerca de 72 mil pessoas atravessaram a fronteira a pé ou a nado entre Marrocos e o território espanhol nos dias 30 e 31 de julho, em uma das maiores ondas migratórias já registradas no enclave.

A maioria dos migrantes era formada por jovens marroquinos, que atravessaram a fronteira por mar, nadando ou utilizando boias e pequenas embarcações. O movimento provocou cenas de caos e levou a Espanha a reforçar a presença policial e militar na região.

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Cerca de 10.000 migrantes permanecem em Ceuta desde o fluxo migratório intenso pela fronteira. A permanência dos marroquinos tem provocado protestos quase diários dos moradores do enclave e ataques esporádicos contra o acampamento improvisado na praia de El Trampolin.

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