Vídeo: torcedores da Argélia e Argentina trocam socos na Times Square antes de partida
Torcidas protagonizam briga horas antes da estreia das seleções pelo Grupo J da Copa do Mundo
Torcedores da Argentina e da Argélia protagonizaram uma briga coletiva na Times Square, em Nova York, Estados Unidos, nesta terça-feira, 16, às vésperas do confronto que marca a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. A confusão ocorreu no que tem sido um tradicional ponto de encontro de torcidas na atual edição do mundial, e foi registrada pelas câmeras e celulares dos presentes.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram torcedores argentinos e argelinos gritando e empurrando uns aos outros, enquanto agentes da polícia de Nova York tentam acalmar os ânimos da multidão. Não fica claro qual torcida iniciou as hostilidades, e é possível ver homens desferindo socos e pontapés enquanto objetos são arremessados de um lado para o outro e crianças tentam fugir da confusão.
Briga entre torcedores de Argélia e Argentina ontem na Times Square.Siga
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— Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1) June 16, 2026
🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026
O episódio repercutiu rapidamente com comentários online. Um usuário reclamou que “a Argélia e Argentina nem jogaram a partida e já começaram a brigar pelas ruas”. Outros apontaram que “não havia ocorrido nenhum tipo de problema no Mundial” até o confronto, e houve até quem comparasse o comportamento com o das torcidas de Brasil e Marrocos, que se enfrentaram no sábado 13 e se reuniram no mesmo local.
Algeria and Argentina haven’t even played their match and they’ve started f!ghting on the street of US, dem Chook that Argentine guy bl0w for mouth chai😭💔 pic.twitter.com/7MQ02hIORN
— Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 16, 2026
No había habido ningún tipo de problema entre aficiones en este Mundial hasta hoy.
Los argentinos y los argelinos se han pegado en Times Square. pic.twitter.com/1EWeWUylhM
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026
Não há informações oficiais divulgadas pela polícia de Nova York sobre o que iniciou o confronto e se há feridos ou presos em decorrência do episódio. Porém, o jornal francês Le Parisien afirmou que “os torcedores de ambos os times chegaram às vias após trocarem dedos do meio e alguns insultos” e reportou que houve prisões, embora os números não tenham sido divulgados.
Argentina e Argélia estão no Grupo J da Copa do Mundo, junto com Áustria e Jordânia, e se enfrentam às 22h desta terça-feira. Essa será a primeira partida dos atuais campeões nessa edição do mundial, e a expectativa é de que a equipe de Lionel Messi confirme seu favoritismo no Arrowhead Stadium, em Kansas City.
No entanto, a equipe argelina deu sinais de que não abaixará a cabeça para a campeã do mundo. “É um time como qualquer outro e temos que enfrentá-lo como qualquer outro”, disse o zagueiro Rafilk Belghali, de 24 anos, em entrevista ao portal argelino DzFoot. “Não é por ser a Argentina que devemos ter medo. Temos todas as habilidades para vencer o jogo”, completou.