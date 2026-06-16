Vídeo: torcedores da Argélia e Argentina trocam socos na Times Square antes de partida

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Torcedores da Argentina e Argélia se envolveram em uma briga generalizada na Times Square, Nova York, às vésperas da estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026. Vídeos mostram a confusão com empurrões e socos, enquanto a polícia tentava controlar a situação. O episódio gerou grande repercussão online e levantou questões sobre a segurança.

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Torcedores da Argentina e da Argélia protagonizaram uma briga coletiva na Times Square, em Nova York, Estados Unidos, nesta terça-feira, 16, às vésperas do confronto que marca a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. A confusão ocorreu no que tem sido um tradicional ponto de encontro de torcidas na atual edição do mundial, e foi registrada pelas câmeras e celulares dos presentes.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram torcedores argentinos e argelinos gritando e empurrando uns aos outros, enquanto agentes da polícia de Nova York tentam acalmar os ânimos da multidão. Não fica claro qual torcida iniciou as hostilidades, e é possível ver homens desferindo socos e pontapés enquanto objetos são arremessados de um lado para o outro e crianças tentam fugir da confusão.

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

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O episódio repercutiu rapidamente com comentários online. Um usuário reclamou que “a Argélia e Argentina nem jogaram a partida e já começaram a brigar pelas ruas”. Outros apontaram que “não havia ocorrido nenhum tipo de problema no Mundial” até o confronto, e houve até quem comparasse o comportamento com o das torcidas de Brasil e Marrocos, que se enfrentaram no sábado 13 e se reuniram no mesmo local.

Algeria and Argentina haven’t even played their match and they’ve started f!ghting on the street of US, dem Chook that Argentine guy bl0w for mouth chai😭💔 pic.twitter.com/7MQ02hIORN — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 16, 2026

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No había habido ningún tipo de problema entre aficiones en este Mundial hasta hoy. Los argentinos y los argelinos se han pegado en Times Square. pic.twitter.com/1EWeWUylhM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

Não há informações oficiais divulgadas pela polícia de Nova York sobre o que iniciou o confronto e se há feridos ou presos em decorrência do episódio. Porém, o jornal francês Le Parisien afirmou que “os torcedores de ambos os times chegaram às vias após trocarem dedos do meio e alguns insultos” e reportou que houve prisões, embora os números não tenham sido divulgados.

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Argentina e Argélia estão no Grupo J da Copa do Mundo, junto com Áustria e Jordânia, e se enfrentam às 22h desta terça-feira. Essa será a primeira partida dos atuais campeões nessa edição do mundial, e a expectativa é de que a equipe de Lionel Messi confirme seu favoritismo no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

No entanto, a equipe argelina deu sinais de que não abaixará a cabeça para a campeã do mundo. “É um time como qualquer outro e temos que enfrentá-lo como qualquer outro”, disse o zagueiro Rafilk Belghali, de 24 anos, em entrevista ao portal argelino DzFoot. “Não é por ser a Argentina que devemos ter medo. Temos todas as habilidades para vencer o jogo”, completou.