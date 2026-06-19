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Vídeo: tiros na Times Square causam pânico e confusão em meio à Copa; suspeito é preso

Disparos ocorreram após brigas entre grupos na movimentada rua turística de Manhattan; autoridades investigam responsáveis

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h49
Vista aérea de uma rua movimentada com pedestres e veículos. Pessoas caminham nas calçadas e faixas de pedestres, algumas sentadas sob guarda-sóis vermelhos. Carros e uma viatura policial trafegam na via, com edifícios e letreiros luminosos ao fundo Tiros são ouvidos na Times Square e suspeito adolescente é preso após brigas na via de Manhattan, Nova York, nos EUA. 18/06/2026 -
Tiros são ouvidos na Times Square e suspeito adolescente é preso após brigas na via de Manhattan, Nova York, nos EUA. 18/06/2026 - (X/Reprodução)
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Vídeo: tiros na Times Square causam pânico e confusão em meio à Copa; suspeito é preso Priorize VEJA no Google

Um adolescente foi detido após disparos serem ouvidos na Times Square, em Nova York, na quinta-feira 18, informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD). O incidente causou caos e pânico na rua mais movimentada e icônica de Manhattan, em meio à Copa do Mundo.

A polícia informou que uma discussão envolvendo um grande grupo de pessoas começou pouco depois das 15h30 na Broadway, entre as ruas 44 e 45, e um homem de 26 anos foi ferido com uma facada no pescoço.

Pouco tempo depois, segundo as autoridades locais, um jovem de 17 anos abriu fogo contra o mesmo grupo de pessoas. O adolescente foi detido, mas acusações ainda não foram formalizadas. Em seguida, houve um segundo conjunto de disparos no cruzamento da Rua 45 com a Oitava Avenida.

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Ninguém foi baleado ou ficou ferido em nenhum dos dois episódios com armas — o sujeito que foi esfaqueado foi hospitalizado e se encontra em condição estável. Mas som dos tiros fez com que a multidão corresse para salvar suas vidas e o restaurante Raising Cane’s, próximo ao local, se transformou em puro caos segundos após os disparos.

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“Janelas quebraram porque as pessoas estavam correndo em pânico”, disse uma testemunha, Michael Reid, ao canal americano CBS News.

Outro transeunte, Aydan Spencer, relatou que muitos começaram a correr sem direção e que havia até crianças no chão. “O barulho foi muito alto. Parecia que estava bem atrás, bem ao meu lado. Eu simplesmente me joguei no chão.”

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Dezenas de policiais responderam à ocorrência, e investigadores foram vistos examinando o capô de um Hyundai azul depois que o proprietário do carro relatou que algo atingiu o veículo durante o incidente. Em seguida, a polícia informou que uma arma foi encontrada no local. Os próximos passos, segundo as autoridades, envolverão interrogar mais pessoas em conexão com os disparos.

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