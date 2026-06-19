Vídeo: tiros na Times Square causam pânico e confusão em meio à Copa; suspeito é preso

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Pânico e caos tomaram conta da Times Square, em Nova York, após disparos serem ouvidos durante uma briga. Um adolescente foi detido por abrir fogo, enquanto um homem foi esfaqueado. Apesar do susto e da correria intensa, ninguém foi ferido por arma de fogo. Confira os detalhes que mobilizaram a polícia na icônica rua.

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Um adolescente foi detido após disparos serem ouvidos na Times Square, em Nova York, na quinta-feira 18, informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD). O incidente causou caos e pânico na rua mais movimentada e icônica de Manhattan, em meio à Copa do Mundo.

A polícia informou que uma discussão envolvendo um grande grupo de pessoas começou pouco depois das 15h30 na Broadway, entre as ruas 44 e 45, e um homem de 26 anos foi ferido com uma facada no pescoço.

Pouco tempo depois, segundo as autoridades locais, um jovem de 17 anos abriu fogo contra o mesmo grupo de pessoas. O adolescente foi detido, mas acusações ainda não foram formalizadas. Em seguida, houve um segundo conjunto de disparos no cruzamento da Rua 45 com a Oitava Avenida.

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🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Ninguém foi baleado ou ficou ferido em nenhum dos dois episódios com armas — o sujeito que foi esfaqueado foi hospitalizado e se encontra em condição estável. Mas som dos tiros fez com que a multidão corresse para salvar suas vidas e o restaurante Raising Cane’s, próximo ao local, se transformou em puro caos segundos após os disparos.

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“Janelas quebraram porque as pessoas estavam correndo em pânico”, disse uma testemunha, Michael Reid, ao canal americano CBS News.

Outro transeunte, Aydan Spencer, relatou que muitos começaram a correr sem direção e que havia até crianças no chão. “O barulho foi muito alto. Parecia que estava bem atrás, bem ao meu lado. Eu simplesmente me joguei no chão.”

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Dezenas de policiais responderam à ocorrência, e investigadores foram vistos examinando o capô de um Hyundai azul depois que o proprietário do carro relatou que algo atingiu o veículo durante o incidente. Em seguida, a polícia informou que uma arma foi encontrada no local. Os próximos passos, segundo as autoridades, envolverão interrogar mais pessoas em conexão com os disparos.