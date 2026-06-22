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Vídeo: Tesla colide com casa nos EUA e mata idosa em novo acidente com carro de Musk

Sistema de direção automatizada, alvo de denúncias das autoridades, estava ligado no momento do choque em alta velocidade no Texas

Por Flávio Monteiro 22 jun 2026, 15h06 | Atualizado em 22 jun 2026, 15h24
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo colide com uma residência em Katy, no Texas
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo colide com uma residência em Katy, no Texas (Reprodução/Youtube)
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Uma idosa de 76 anos morreu após um carro elétrico da Tesla colidir contra sua casa no estado americano do Texas, na última sexta-feira, 19. Esse foi o segundo acidente envolvendo modelos da montadora de Elon Musk nos Estados Unidos na semana passada: dois dias antes, um veículo da fabricante mergulhou em uma piscina após uma tentativa malsucedida de estacionar.

De acordo com as autoridades, Martha Avila Mantilla estava na sala da casa de um familiar na cidade texana de Katy quando um Tesla Model 3 colidiu contra a residência em alta velocidade. Imagens registradas pela câmera de segurança na porta da frente mostram o momento do acidente, em que o carro deixa a pista e atinge a parede.

Mantilla chegou a ser transportada de helicóptero até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia do condado de Harris afirmou que o motorista, um homem de 44 anos que não foi identificado, “não dirigiu em uma única faixa, saiu da via e atingiu a residência”. Segundo a imprensa americana, ele foi “cooperativo” e informou aos agentes que o sistema automatizado de assistência à direção do veículo estava ativado no momento do acidente.

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Não foi a primeira vez

Do outro lado do país, um segundo acidente já havia sido registrado na cidade de New Canaan, em Connecticut, quando um motorista acabou caindo em uma piscina pública enquanto tentava estacionar seu veículo Tesla. Informações divulgadas pela emissora americana WABC apontam que o homem teria se confundido no processo de estacionamento, acelerado o veículo sem querer, batido contra algumas árvores, uma cerca, e então caído na água.

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A piscina ainda não havia sido aberta para o uso no momento do acidente, e o motorista só foi resgatado devido à presença do salva-vidas Mike D’Urso, de 18 anos, que montava os guarda-chuvas para a operação diária quando o episódio aconteceu. “Eu e meu colega estávamos arrumando os equipamentos quando ouvimos um barulho alto. Nos viramos e vimos um carro bem no meio da piscina”, contou D’Urso.

Uma investigação da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário já havia constatado que os softwares de direção automatizada da montadora do agora trilionário Elon Musk faz com que os motoristas prestem menos atenção nas vias. Em 2023, a Tesla fez um recall de mais de 2 milhões de veículos para “incorporar controles e alertas tradicionais” aos sistemas para prevenir momentos de distração.

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