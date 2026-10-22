Vídeo: sessão no Parlamento albanês termina em confusão e tapas em meio a protestos
Deputados governistas e opositores se confrontaram enquanto estudantes ocupam as ruas para exigir melhorias na educação e renúncia do primeiro-ministro
Deputados governistas e opostitores protagonizaram, nesta quinta-feira, 22, cenas lamentáveis durante uma sessão no Parlamento da Albânia, que terminou em confusão, tapas e empurra-empurra. A briga começou em meio a críticas da oposição à repressão violenta a manifestantes após mais de uma semana de protestos na capital, Tirana.
Há dias estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama.
Amid violent protests in #Albania, opposition and ruling majority MPs physically clashed in Parliament this Thursday. #Protest https://t.co/uIHtHYi6K1Siga
— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 22, 2026
Os jovens, contaminados pelo sentimento de indignação dos vizinhos na França, tomada por um movimento estudantil há mais de um mês, reforçaram a chamada “revolução dos flamingos”, que grita contra empreendimentos imobiliários de luxo considerados predatórios à economia e fauna locais — alguns deles ligados a Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Os manifestantes têm entreado em confronto regularmente com a polícia e atacado sedes governamentais. No último final de semana, radicais entre os flamingos albaneses atiraram coquetéis molotov e incendiaram os prédios do Tribunal de Apelações e do Ministério da Educação. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos d’água contra os jovens, enquanto esses atiravam pedras contra as forças de segurança e incendiavam contêineres de lixo para bloquear ruas por toda a cidade. Os distúrbios deixaram mais de 300 feridos, incluindo agentes, e levaram a dezenas de detenções.
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Durante uma votação nesta quinta, deputados da oposição se reuniram diante da tribuna da presidência da Câmara e exigiram a suspensão da sessão devido à agitação no país. Os parlamentares exibiram fotografias de um manifestante que, segundo afirmaram, foi ferido pela polícia. Eles também lançaram água e documentos em direção à presidência do Parlamento, o que desencadeou empurrões e confrontos corporais.
Cenas de tensão são habituais no Parlamento albanês. Incidentes semelhantes foram registrados em ocasiões anteriores. Em pelo menos duas delas, sinalizadores foram acesos dentro do plenário.
No início desta semana, o premiê Rama, no poder há 13 anos, se reuniu com diretores das escolas de ensino médio e culpou uma “guerra híbrida” pelos distúrbios, reiterando suas acusações de que há interferência estrangeira por trás deles. Segundo um comunicado enviado por seu gabinete, o objetivo destas forças estrangeiras que se infiltraram nos protestos é frear “o progresso” do país e “bloquear o processo de negociação” para a adesão à União Europeia.