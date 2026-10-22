Vídeo: sessão no Parlamento albanês termina em confusão e tapas em meio a protestos

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Deputados albaneses protagonizaram cenas de violência no Parlamento, com socos e empurrões, em meio a críticas da oposição à repressão dos protestos estudantis. Os jovens exigem mais recursos para a educação e a renúncia do primeiro-ministro Edi Rama, em um movimento conhecido como “revolução dos flamingos”, que também se opõe a empreendimentos imobiliários de luxo ligados a Jared Kushner. O premiê culpa “guerra híbrida” por trás dos distúrbios.

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Deputados governistas e opostitores protagonizaram, nesta quinta-feira, 22, cenas lamentáveis durante uma sessão no Parlamento da Albânia, que terminou em confusão, tapas e empurra-empurra. A briga começou em meio a críticas da oposição à repressão violenta a manifestantes após mais de uma semana de protestos na capital, Tirana.

Há dias estudantes ocupam as ruas para exigir mais recursos para a educação e retomar as reivindicações, sustentadas por meses, de renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama.

Os jovens, contaminados pelo sentimento de indignação dos vizinhos na França, tomada por um movimento estudantil há mais de um mês, reforçaram a chamada “revolução dos flamingos”, que grita contra empreendimentos imobiliários de luxo considerados predatórios à economia e fauna locais — alguns deles ligados a Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Os manifestantes têm entreado em confronto regularmente com a polícia e atacado sedes governamentais. No último final de semana, radicais entre os flamingos albaneses atiraram coquetéis molotov e incendiaram os prédios do Tribunal de Apelações e do Ministério da Educação. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos d’água contra os jovens, enquanto esses atiravam pedras contra as forças de segurança e incendiavam contêineres de lixo para bloquear ruas por toda a cidade. Os distúrbios deixaram mais de 300 feridos, incluindo agentes, e levaram a dezenas de detenções.

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Durante uma votação nesta quinta, deputados da oposição se reuniram diante da tribuna da presidência da Câmara e exigiram a suspensão da sessão devido à agitação no país. Os parlamentares exibiram fotografias de um manifestante que, segundo afirmaram, foi ferido pela polícia. Eles também lançaram água e documentos em direção à presidência do Parlamento, o que desencadeou empurrões e confrontos corporais.

Cenas de tensão são habituais no Parlamento albanês. Incidentes semelhantes foram registrados em ocasiões anteriores. Em pelo menos duas delas, sinalizadores foram acesos dentro do plenário.

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No início desta semana, o premiê Rama, no poder há 13 anos, se reuniu com diretores das escolas de ensino médio e culpou uma “guerra híbrida” pelos distúrbios, reiterando suas acusações de que há interferência estrangeira por trás deles. Segundo um comunicado enviado por seu gabinete, o objetivo destas forças estrangeiras que se infiltraram nos protestos é frear “o progresso” do país e “bloquear o processo de negociação” para a adesão à União Europeia.