Vídeo: Rússia testa míssil nuclear disparado por submarino, com alcance de 8.000 km

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A Rússia testou um míssil balístico intercontinental nuclear, disparado de um submarino no Oceano Pacífico, em meio a crescentes tensões com a Europa. O teste do míssil Bulava ocorreu logo após Putin conversar com líderes da Otan, sugerindo um recado sobre as “políticas de confronto” e os temores de escalada na guerra na Ucrânia.

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A Rússia testou, na quarta-feira 28, um míssil balístico intercontinental nuclear em meio a uma escalada de tensões com a Europa e temores de uma nova escalada da guerra no Irã.

O míssil Bulava foi disparado a partir de um submarino, pouco depois de uma rara conversa telefônica entre o presidente russo, Vladimir Putin, e dois líderes de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) — que revelou divergências entre membros da aliança militar. O Ministério de Defesa da Rússia informou que o disparo ocorreu “a partir de uma posição submersa” do veículo e “as ogivas alcançaram com sucesso a área designada no tempo previsto”.

O submarino de propulsão nuclear Generalissimo Suvorov, posicionado no Mar de Okhotsk, no noroeste do Oceano Pacífico, lançou o projétil a uma distância de mais de 8 mil quilômetros, segundo o Ministério da Defesa russo. O trajeto foi direcionado ao campo de testes de Chizha, no oeste da Rússia — área banhada pelo Mar Branco e situada não muito longe de Noruega e Finlândia, ambas integrantes da Otan, cujos líderes falaram com Putin na quarta-feira.

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Mísseis Bulava e submarinos da classe Borei, como o Generalissimo Suvorov, são elementos centrais da estratégia do Kremlin para dissuadir potenciais ataques nucleares contra o país — ou para retaliar caso a Rússia seja atacada primeiro. Cada submersível do tipo tem capacidade para transportar até 16 ogivas.

Tensões com Europa

Pelo timing do teste — logo após o telefonema de Putin com o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store — deu ares de recado ao lançamento da ogiva, que não se acredita ser nuclear por se tratar de um exercício. Durante a conversa, o mandatário russo acusou a União Europeia e a Otan de prolongarem a guerra na Ucrânia por meio de “políticas de confronto”.

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Os territórios norueguês e finlandês fazem fronteira com a Rússia; os governos de ambos países têm fortalecido seus Exércitos e aumentado gastos militares em meio a alertas — vindos de diversos integrantes da Otan — de potenciais ataques russos aos membros da aliança militar ocidental nos próximos anos.

Depois do telefonema, Dinamarca e Polônia registraram suas divergências em relação aos colegas da Noruega e Finlândia, afirmando que conversar com Putin não levaria a nenhum resultado concreto.