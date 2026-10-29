🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Mundo

Vídeo: Rússia testa míssil nuclear disparado por submarino, com alcance de 8.000 km

Disparo ocorreu com o veículo submerso no mar, em meio a tensões elevadas com Europa

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 10h42
Homem de pele clara, calvo, com testa enrugada e expressão séria, olhando para a esquerda. Veste terno azul-marinho e gravata azul de bolinhas brancas. Ao fundo, parede de madeira marrom e um detalhe dourado de um móvel.
Presidente da Rússia, Vladimir Putin (Mikhail Metzel/AFP)
Continua após publicidade
Vídeo: Rússia testa míssil nuclear disparado por submarino, com alcance de 8.000 km Priorize VEJA no Google

A Rússia testou, na quarta-feira 28, um míssil balístico intercontinental nuclear em meio a uma escalada de tensões com a Europa e temores de uma nova escalada da guerra no Irã.

O míssil Bulava foi disparado a partir de um submarino, pouco depois de uma rara conversa telefônica entre o presidente russo, Vladimir Putin, e dois líderes de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) — que revelou divergências entre membros da aliança militar. O Ministério de Defesa da Rússia informou que o disparo ocorreu “a partir de uma posição submersa” do veículo e “as ogivas alcançaram com sucesso a área designada no tempo previsto”.

O submarino de propulsão nuclear Generalissimo Suvorov, posicionado no Mar de Okhotsk, no noroeste do Oceano Pacífico, lançou o projétil a uma distância de mais de 8 mil quilômetros, segundo o Ministério da Defesa russo. O trajeto foi direcionado ao campo de testes de Chizha, no oeste da Rússia — área banhada pelo Mar Branco e situada não muito longe de Noruega e Finlândia, ambas integrantes da Otan, cujos líderes falaram com Putin na quarta-feira.

Siga
Continua após a publicidade

Mísseis Bulava e submarinos da classe Borei, como o Generalissimo Suvorov, são elementos centrais da estratégia do Kremlin para dissuadir potenciais ataques nucleares contra o país — ou para retaliar caso a Rússia seja atacada primeiro. Cada submersível do tipo tem capacidade para transportar até 16 ogivas.

Tensões com Europa

Pelo timing do teste — logo após o telefonema de Putin com o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store — deu ares de recado ao lançamento da ogiva, que não se acredita ser nuclear por se tratar de um exercício. Durante a conversa, o mandatário russo acusou a União Europeia e a Otan de prolongarem a guerra na Ucrânia por meio de “políticas de confronto”.

Continua após a publicidade

Os territórios norueguês e finlandês fazem fronteira com a Rússia; os governos de ambos países têm fortalecido seus Exércitos e aumentado gastos militares em meio a alertas — vindos de diversos integrantes da Otan — de potenciais ataques russos aos membros da aliança militar ocidental nos próximos anos.

Depois do telefonema, Dinamarca e Polônia registraram suas divergências em relação aos colegas da Noruega e Finlândia, afirmando que conversar com Putin não levaria a nenhum resultado concreto.

Publicidade
TAGS:
Armas
Europa
Rússia
Vladimir Putin
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).