Vídeo: Reféns do Hamas chegam ao Egito via passagem de Rafah

Os 12 reféns tailandeses e 13 israelenses que foram libertados pelo Hamas nesta sexta-feira, 24, chegaram ao Egito após deixarem a Faixa de Gaza pela passagem de Rafah. O grupo de estrangeiros não faz parte do acordo entre Israel e o grupo terrorista, e foram soltos devido a negociações paralelas.

Imagens da televisão árabe Al Arabiya mostram reféns israelenses e tailandeses sendo transportados pela Cruz Vermelha através da passagem de Rafah, no Egito

Al Arabiya footage shows the Israeli and Thai hostages being transported by the Red Cross through Egypt's Rafah crossingpic.twitter.com/vz9sISurbj

