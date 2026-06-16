Vídeo: protestos marcam estreia da seleção do Irã na Copa do Mundo

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A estreia do Irã na Copa do Mundo nos EUA foi marcada por protestos políticos contra o regime, divisão entre torcedores e desafios logísticos incomuns. A seleção enfrentou restrições de deslocamento e vistos negados, evidenciando as tensões diplomáticas em meio ao futebol.

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A estreia da seleção do Irã na Copa do Mundo foi marcada por tensões políticas dentro e fora do estádio em Los Angeles, onde a equipe empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia na segunda-feira 15.

Centenas de iraniano-americanos se reuniram nos arredores do SoFi Stadium para protestar contra a República Islâmica. Alguns manifestantes afirmaram que não reconhecem a seleção nacional como representante do povo iraniano, alegando que a equipe está associada ao atual regime.

Apesar das ameaças feitas por autoridades iranianas de suspender a participação da equipe caso houvesse bandeiras não oficiais nos jogos, muitos torcedores hastearam o símbolo do leão e do sol, utilizado antes da Revolução Islâmica de 1979, e deferam mudanças políticas no Irã.

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Ao mesmo tempo, milhares de torcedores compareceram ao estádio para apoiar o Team Melli, como a seleção iraniana é conhecida. Muitos vestiram as cores da bandeira iraniana e argumentaram que o futebol deveria ser separado das disputas políticas. Durante a execução do hino iraniano, foram ouvidos tanto aplausos quanto vaias, deixando evidente a divisão entre os presentes.

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O jogo aconteceu apenas um dia após o anúncio de um acordo de paz para encerrar a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. No último domingo, a seleção desembarcou em Los Angeles cercada por forte esquema de segurança e sob protestos de opositores do regime dos aiatolás.

Irã na Copa

A seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, a delegação iraniana planejava instalar sua base de treinamento em Tucson, no estado do Arizona, mas transferiu sua concentração para Tijuana, no México. A mudança se deu porque a equipe só pode entrar em território americano na véspera das partidas e deve deixar o país logo após o apito final, devido às restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países.

Durante a primeira fase da Copa, os iranianos disputarão partidas em Los Angeles e Seattle. Os deslocamentos entre o México e os Estados Unidos poderão ser realizados por via terrestre ou em voos particulares, de acordo com as orientações da Fifa.

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Além das limitações de circulação, a equipe iraniana ainda enfrenta dificuldades burocráticas. Ao todo, 11 integrantes da delegação tiveram os vistos negados.

Neste domingo, a principal autoridade da Casa Branca para a organização da Copa do Mundo, Andrew Giuliani, afirmou que a autorização para a entrada da delegação iraniana representa um “gesto de boa vontade”.