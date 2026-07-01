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Vídeo: protesto de casal no topo do Empire State termina em pedido de casamento

Dupla exibiu faixa com a mensagem 'Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 14h33
Duas pessoas em uma plataforma no alto de uma torre de metal, com um prédio marrom à esquerda e um corpo dágua com barcos à vela ao fundo
Casal protesta no topo do Empire State, em Nova York. (Redes sociais/Reprodução)
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Dois manifestantes vestidos de preto e mascarados escalaram o topo do icônico Empire State Building, em Nova York, nesta quarta-feira, 1°, e exibiram uma faixa com uma frase em apoio à paz. 

“Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”, dizia a faixa.

Não ficou imediatamente claro como a dupla, que parecia ser um homem e uma mulher, subiu no topo do arranha-céu de 102 andares no centro de Manhattan, que tem mais de 440 metros de altura. 

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Depois de chegarem à torre de transmissão do prédio, o homem se ajoelhou e pareceu pedir a mulher em casamento. Em seguida, eles se abraçaram e se beijaram. O episódio ocorreu por volta do meio-dia (11h no horário de Brasília). Cerca de meia hora depois, a dupla desceu do local.

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O Departamento de Polícia de Nova York disse à emissora BBC que os dois foram detidos.

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Fontes policiais disseram à imprensa norte-americana que os dois pareciam estar postando nas redes sociais enquanto manifestavam no topo do famoso edifício.

Não é a primeira vez que as pessoas escalam o arranha-céu nova-iorquino. Em 2023, o ator e cantor Jared Leto subiu com permissão no topo do prédio para comemorar o lançamento da turnê mundial da sua banda 30 Seconds to Mars em 2024. O icônico edifício é um dos 10 mais altos dos Estados Unidos.

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Manifestação
Nova York
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