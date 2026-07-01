Vídeo: protesto de casal no topo do Empire State termina em pedido de casamento
Dupla exibiu faixa com a mensagem 'Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz'
Dois manifestantes vestidos de preto e mascarados escalaram o topo do icônico Empire State Building, em Nova York, nesta quarta-feira, 1°, e exibiram uma faixa com uma frase em apoio à paz.
“Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”, dizia a faixa.
Não ficou imediatamente claro como a dupla, que parecia ser um homem e uma mulher, subiu no topo do arranha-céu de 102 andares no centro de Manhattan, que tem mais de 440 metros de altura.
Depois de chegarem à torre de transmissão do prédio, o homem se ajoelhou e pareceu pedir a mulher em casamento. Em seguida, eles se abraçaram e se beijaram. O episódio ocorreu por volta do meio-dia (11h no horário de Brasília). Cerca de meia hora depois, a dupla desceu do local.
O Departamento de Polícia de Nova York disse à emissora BBC que os dois foram detidos.
Fontes policiais disseram à imprensa norte-americana que os dois pareciam estar postando nas redes sociais enquanto manifestavam no topo do famoso edifício.
Não é a primeira vez que as pessoas escalam o arranha-céu nova-iorquino. Em 2023, o ator e cantor Jared Leto subiu com permissão no topo do prédio para comemorar o lançamento da turnê mundial da sua banda 30 Seconds to Mars em 2024. O icônico edifício é um dos 10 mais altos dos Estados Unidos.