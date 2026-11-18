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A presidente do México, Claudia Sheinbaum, viralizou na China ao viajar de classe econômica para o encontro da Apec em Shenzhen. Sua equipe confirmou a escolha, que gerou elogios nas redes sociais pela austeridade. Ela se reuniu com Xi Jinping, marcando uma “nova era” nas relações bilaterais e cooperação em tecnologia e energia limpa.

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A presidente do México, Claudia Sheinbaum, viralizou na rede social chinesa Weibo nesta quarta-feira, 18, por ter viajado na classe econômica de um voo comercial para o encontro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) que acontece em Shenzhen, na China, esta semana. A hashtag “A presidente mexicana Sheinbaum chega a Shenzhen” já acumulou mais de 10,2 milhões de visualizações na plataforma.

Alguns internautas relataram ter encontrado a mandatária mexicana na classe econômica e sua equipe confirmou à agência de notícias AFP que ela realmente viajou nesta categoria.

“A presidente do México (de 64 anos e doutora em engenharia energética) chegou em um voo da China Southern Airlines na classe econômica”, publicou um usuário, que postou fotos de Sheinbaum interagindo com outros passageiros.

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“É louvável gastar o dinheiro dos contribuintes com austeridade e garantir que ele seja usado onde é mais necessário, em vez de desperdiçá-lo em luxuosos aviões privados ou em viagens oficiais”, disse outro internauta.

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Antes de embarcar, Sheinbaum havia dito que a jornada até o país asiático duraria “praticamente dois dias de voo” e seria desafiadora “por causa do fuso horário”.

A maioria das postagens feitas no Weibo sobre a presidente, no entanto, apenas mostra a mandatária chegando em um ônibus no tapete vermelho estendido na pista do aeroporto de Shenzhen.

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A situação chamou atenção por ser diferente da recepção habitual reservada a presidentes, que normalmente usam escadas para sair de dentro de aviões oficiais ao chegarem em um novo país. Além dela, uma grande delegação de ministros também voou até a China com a missão de fazer a manutenção da relação trilateral entre México, China e Estados Unidos.

Já em Shenzhen, Sheinbaum se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping. A dupla declarou uma “nova era” nas relações entre os dois países, que inclui cooperação em algumas áreas como tecnologia, energia limpa, turismo e cultura, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores da China.

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Pouco acostumada a viagens internacionais, Sheinbaum promove uma política de austeridade iniciada por seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador, que colocou o avião presidencial mexicano à venda em 2023. Quando precisa se deslocar, a presidente opta por voos comerciais, de acordo com sua agenda.