Vídeo: presidente do México faz o ‘L’ para comemorar vitória de Lula

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, celebrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições brasileiras com o “L” feito com os dedos, gesto que se tornou marca do petista. Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 26, a mexicana classificou o resultado como “um sopro de esperança para a América Latina e o Caribe”.

“Estamos felizes, muito contentes”, afirmou Sheinbaum, ao parabenizar Lula pela vitória sobre seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). A presidente mexicana também anunciou que pretende telefonar para o brasileiro ainda nesta segunda-feira para felicitá-lo e discutir a retomada de projetos de cooperação entre a estatal mexicana Pemex e a brasileira Petrobras.

A vitória do petista ocorre em um cenário de avanço de governos de direita na América Latina e de pressão do presidente americano, Donald Trump, sobre países da região. Brasil e México, duas das maiores economias latino-americanas, são atualmente governados por líderes de esquerda.

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Antes da eleição brasileira, candidatos de direita haviam vencido as cinco disputas presidenciais anteriores na região. Trump, que havia afirmado acompanhar de perto a eleição brasileira, ainda não havia se manifestado até a publicação desta nota. O presidente argentino, Javier Milei, também não havia comentado o resultado.