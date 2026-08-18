Vídeo: presidente da Colômbia é criticado após dar bolas de futebol a vítimas de terremoto

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O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, gerou polêmica ao distribuir bolas de futebol com o logotipo de seu partido em áreas devastadas por um terremoto mortal. A atitude, considerada inapropriada por opositores como Gustavo Petro, contrasta com a grave crise humanitária que o país enfrenta, com centenas de mortos e milhares de desabrigados. Leia a matéria completa e entenda a repercussão.

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O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, foi alvo de críticas após distribuir bolas de futebol com as cores e o logotipo do seu partido a moradores de áreas afetadas pelo terremoto mortal que devastou o país há poucos dias.

Espriella visitou na segunda-feira 17 a cidade de Buenaventura, uma das mais atingidas pelo tremor de magnitude 7,4, com o objetivo de avaliar os estragos provocados pelo desastre e as condições da população afetada. No entanto, vídeos publicados nas redes sociais mostram o presidente em uma caminhonete distribuindo bolas de futebol para as pessoas ao redor.

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Imagem fora do domínio Abril

O gesto foi criticado por opositores, visto que a região enfrenta um colapso na saúde e infraestrutura após a tragédia. O ex-presidente Gustavo Petro ironizou o episódio nas redes. “Eles confundiram uma emergência humanitária causada por um terremoto com uma partida de futebol”, escreveu.

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No final de semana, o novo ministro da Habitação da Colômbia, Jaime Andrés Beltrán, já havia sido alvo de duras críticas após ter aparecido em uma praia com sua família, em meio à crise que assola o país.

Impactos do terremoto

De acordo com o último balanço oficial, ao menos 281 vidas foram ceifadas pelo tremor de magnitude 7,4 na segunda-feira 10, o mais forte a ser registrado por aquelas paragens neste século. Além disso, há mais de 3.900 feridos e ao menos 379 pessoas seguem desaparecidas sob montanhas de escombros, chapas metálicas e fios pendurados.

Espriella, que assumiu a Presidência três dias antes do terremoto abalar as estruturas do país, fez visitas rápidas aos locais mais atingidos, onde anunciou auxílio para o pagamento de aluguel às vítimas da tragédia.

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O terremoto teve epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, uma das regiões mais pobres do país. Ali, a fase de busca e resgate já terminou, mas são urgentes as ações de ajuda às pessoas afetadas. As autoridades apelaram que as guerrilhas que aterrorizam a região permitam a entrada de alimentos, medicamentos e equipes do governo.

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“A probabilidade de encontrar sobreviventes está se esgotando”, reconheceu David Tamayo, diretor da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD), “mas o lema é não deixar de buscar, não descansar até que possamos informar que encontramos estas pessoas, tomara vivas, ou recuperar seus corpos se estão nos escombros”, completou ele numa mensagem em vídeo publicada na noite de quinta-feira.