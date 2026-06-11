Vídeo: polícia da Irlanda do Norte usa canhões d’água contra manifestantes anti-imigração

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A polícia da Irlanda do Norte usou canhões de água para dispersar protestos anti-imigração violentos, que se estenderam por dois dias. Os distúrbios, impulsionados por um ataque com faca em Belfast, incluíram casas incendiadas e 16 prisões. O governo classificou as manifestações como racistas.

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A polícia da Irlanda do Norte usou canhões de água para dispersar manifestantes anti-imigração em meio aos protestos violentos que atingem o território desde um ataque com faca em Belfast, no início da semana. Os disturbios entraram em seu segundo dia na noite de quarta-feira, 10, com grupos de manifestantes provocando tumultos nas ruas, incluindo pessoas mascaradas que incendiaram casas e veículos.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um jato d’água é disparado contra manifestantes, que reagem arremessando objetos contra veículos da polícia. Pelo menos 16 pessoas foram presas em meio aos tumultos registrados ao longo da semana, que deixaram 12 policiais feridos.

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O secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Hilary Benn, classificou as manifestações como “racistas” e afirmou que os ataques “miram pessoas com base na cor da pele”. A declaração foi feita após relatos de manifestantes invadindo e incendiando casas cujos moradores seriam de minorias étnicas.

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Sentimento anti-imigrantes

As manifestações começaram após um ataque com faca na região de Kinnaird Avenue, no norte de Belfast, na noite de segunda-feira, 8. Imagens que circulam online mostram Stephen Ogilvie, na casa dos 40 anos, sendo atacado no rosto. O suspeito, Hadi Alodid, um imigrante vindo do Sudão, foi acusado de tentativa de homicídio.

Ogilvie perdeu o olho esquerdo no ataque. Embora a família da vítima tenha divulgado um comunicado pedindo que a agressão não fosse usada para “alimentar hostilidade”, o episódio desencadeou uma onda de protestos violentos na Irlanda do Norte. Distúrbios foram registrados em Belfast, Derry e Coleraine na terça-feira, 9, e continuaram no dia seguinte.

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“Cerca de 27 pessoas ficaram desabrigadas na noite passada porque manifestantes foram de porta em porta para atacar estrangeiros e expulsá-los de suas casas pelo fogo”, disse a parlamentar Ruth Anderson em discurso sobre a situação na Câmara dos Lordes. “Só posso imaginar o terror dessas pessoas”, completou.