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Vídeo: parque Six Flags fecha montanhas-russas após morte de visitante nos EUA

Medida preventiva foi adotada em seis unidades de rede após acidente na Geórgia; autoridades investigam as circunstâncias da ocorrência

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h14 | Atualizado em 13 out 2026, 10h14
Montanha-russa laranja e azul com um carrinho amarelo cheio de pessoas em um dia ensolarado, com céu azul claro. O carrinho está em uma descida, e as pessoas levantam os braços, expressando emoção. A estrutura metálica da montanha-russa é complexa, com trilhos laranjas e suportes azuis. Ao fundo, uma estrutura branca de outra atração é visível.
A montanha-russa Goliath, no parque Six Flags Over Georgia, nos Estados Unidos (Redes Sociais Six Flags/Reprodução)
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A rede Six Flags suspendeu temporariamente nove montanhas-russas em seis parques dos Estados Unidos após um acidente com uma vítima fatal e outros feridos na unidade de Georgia, nos arredores de Atlanta, na segunda-feira, 12. A polícia investiga o caso, mas ainda não esclareceu as circunstâncias da ocorrência nem informou o estado de saúde dos demais envolvidos.

A investigação está a cargo da unidade de crimes graves do Departamento de Polícia do Condado de Cobb. Segundo um porta-voz da Six Flags, a interrupção das atrações semelhantes à envolvida no acidente foi adotada por precaução. A empresa afirmou que suas equipes e as autoridades locais responderam prontamente à ocorrência e que está colaborando com as apurações.

Em comunicado, a companhia lamentou o episódio e informou que presta apoio aos visitantes e funcionários afetados. “Estamos profundamente tristes com o incidente ocorrido hoje em nosso parque”, disse o porta-voz.

Nem a rede nem as autoridades identificaram oficialmente a atração envolvida. No entanto, imagens de passageiros sendo evacuados da montanha-russa Goliath, uma das atrações mais conhecidas do parque, circulam nas redes sociais.

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Inaugurada em 2006, a Goliath chega a 61 metros de altura e atinge velocidades de até 113 quilômetros por hora. Segundo a descrição da atração no site oficial do parque, o percurso dura cerca de três minutos e meio e inclui curvas acentuadas e grandes descidas.

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Lisa Cupid, presidente do Conselho de Comissários do Condado de Cobb, afirmou que os familiares da vítima foram comunicados. Em declaração, ela manifestou solidariedade aos parentes e às pessoas que presenciaram o acidente, ressaltando o impacto da tragédia em um espaço associado ao lazer de famílias de diferentes regiões do país.

De acordo com o escritório de advocacia Doan, especializado em casos envolvendo atrações desse tipo, a ocorrência seria ao menos a sétima morte associada ao Six Flags Over Georgia. Entre os casos anteriores está o de um homem que morreu em 2006 após passar mal na Goliath, em um episódio que, segundo o escritório, provavelmente envolveu um ataque cardíaco.

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A notícia também vem menos de duas semanas depois de o Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, anunciar a aposentadoria da montanha-russa X2, após processos judiciais alegarem que a atração provocou lesões cerebrais graves em visitantes. O parque também chegou a um acordo em uma ação por morte por negligência apresentada pela família de um jovem de 22 anos que morreu depois de andar no brinquedo, em 2022.

Em outro caso envolvendo um parque temático americano, um homem de 32 anos morreu no ano passado após sofrer ferimentos por impacto contundente em uma montanha-russa de alta velocidade no Universal Epic Universe, na Flórida. As autoridades classificaram a morte como acidental.

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