Vídeo: Parlamento da Noruega faz ‘remada viking’ na torcida pela seleção na Copa do Mundo

Segundo o jornal local VG, o momento ocorreu após o presidente do Parlamento, Masud Gharahkhani, tomou a iniciativa de fazer a remada como forma de apoio ao time de futebol do país. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver quase todo o plenário participando do grito de incentivo em Oslo.

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A remada dos torcedores viralizou pela primeira vez após a estreia da seleção norueguesa na Copa do Mundo de 2026 na semana passada, após 28 anos de ausência na competição. Imagens de dezenas de noruegueses sentados em uma escada rolante de uma estação de metrô nos Estados Unidos simulando os movimentos de remadores de um barco viking tomaram conta das redes.