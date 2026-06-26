Vídeo: Parlamento da Noruega faz ‘remada viking’ na torcida pela seleção na Copa do Mundo
Celebração tomou conta das redes e se tornou símbolo da torcida norueguesa
A celebração conhecida como “remada viking”, adotada pela seleção da Noruega durante a Copa do Mundo, ganhou não apenas os torcedores, mas também os políticos. Membros do parlamento norueguês entraram para a brincadeira e simularam os movimentos de remadores de um barco viking no meio de uma sessão na semana passada.
Segundo o jornal local VG, o momento ocorreu após o presidente do Parlamento, Masud Gharahkhani, tomou a iniciativa de fazer a remada como forma de apoio ao time de futebol do país. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver quase todo o plenário participando do grito de incentivo em Oslo.
A remada dos torcedores viralizou pela primeira vez após a estreia da seleção norueguesa na Copa do Mundo de 2026 na semana passada, após 28 anos de ausência na competição. Imagens de dezenas de noruegueses sentados em uma escada rolante de uma estação de metrô nos Estados Unidos simulando os movimentos de remadores de um barco viking tomaram conta das redes.
A cena faz referência aos barcos utilizados pelos vikings, povos nórdicos que exploraram diferentes regiões da Europa entre os séculos VIII e XI. A Noruega é uma das terras natais deles, assim como Suécia e Dinamarca.
O time que empolga os torcedores com Erling Haaland, considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial, joga contra a seleção da França nesta sexta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida vale a liderança do Grupo I.
EM UM SÓ LUGAR