Vídeo: parede de castelo histórico de 400 anos desaba devido a terremoto no Japão

Ler Resumo





Um terremoto no sudoeste do Japão causou o desabamento de parte da muralha centenária do Castelo de Kumamoto, um dos mais antigos do país. O monumento, que já havia sido danificado em 2016, fechou temporariamente para avaliação de segurança, enquanto a região enfrenta cortes de energia, incêndios e evacuações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Parte da muralha de pedra centenária do Castelo de Kumamoto, um dos mais antigos do Japão, desabou nesta terça-feira, 28, por causa de um terremoto que atingiu o sudoeste do país. Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o paredão balança e destroços caem no chão.

A administração do monumento anunciou, em sua conta nas redes sociais, que o castelo vai fechar temporariamente para que equipes de segurança possam verificar os danos nas instalações e no parque ao redor do castelo. “Pedimos desculpas pelo transtorno causado àqueles que planejavam visitar, mas priorizamos a segurança dos visitantes acima de tudo”, diz o comunicado.

Confira o momento em que a muralha é atingida pelos tremores:

Essa não é a primeira vez que a estrutura sofre danos por causa de eventos climáticos. Em 2016, após fortes terremotos atingirem a região, trechos da mesma muralha de pedra desabaram para dentro do fosso do castelo. Mesmo com os reparos, o monumento continuou atraindo visitantes todos os anos, enquanto ainda estava sendo reformado e se recuperando dos danos sofridos.

Monumento histórico

O castelo foi construído pelo general Kato Kiyomasa e concluído em 1607. Desde então, o monumento serviu de “cenário para as histórias de diversos heróis importantes”, de acordo com a página oficial do ponto turístico.

Continua após a publicidade

A instalação é historicamente conhecida pelo Cerco ao Castelo de Kumamoto, ocorrido durante a Rebelião de Satsuma, em 1877. De dentro do monumento, 3.500 soldados resistiram ao ataque de 13.000 militares da cidade de Satsuma, segundo o site do castelo. “O Castelo de Kumamoto demonstrou, na prática e na fama, ser uma fortaleza invencível”, afirma o texto.

Terremoto em Kumamoto

Em coletiva de imprensa em Tóquio, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse que as autoridades ainda estavam avaliando a extensão total dos danos em Kumamoto, localizada a cerca de 90 km de Nagasaki, no sul do país.

“Já fomos informados de que há pessoas feridas. Ocorreram cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos a estradas e pontes e o desabamento de edificios”, disse Takaichi. “Peço a todos que tomem medidas para se proteger, incluindo a evacuação para um local seguro.”

Continua após a publicidade

Cerca de 300 mil pessoas foram orientadas a se dirigir a centros de evacuação, e centenas de soldados foram mobilizados para ajudar nas operações de resgate, enquanto réplicas do tremor continuavam a ocorrer na região, situada na ilha de Kyushu, no sul do Japão – região onde vivem cerca de 13 milhões de pessoas.

Por ora, os maiores danos se concentram no Aeon Mall, maior shopping da prefeitura de Kumamoto, onde o segundo andar do edifício desabou na sequência de uma explosão. Não se sabe ao certo quantos ficaram ilhados lá, mas cerca de 20 a 30 funcionários estão desaparecidos, informaram os bombeiros, enquanto a polícia indicou que “um número considerável” de pessoas já são dadas como mortas no incidente, segundo a emissora TBS.

Continua após a publicidade

A agência de notícias Kyodo informou que um hospital na cidade de Yatsushiro recebeu cerca de 80 feridos em decorrência do terremoto; já o Hospital Geral de Uki recebeu 40, dez deles em estado grave. Além disso, várias pessoas estão desaparecidas após o desabamento de uma chaminé em uma fábrica da Nippon Paper Industries, nas proximidades do Aeon Mall, informou a emissora NHK.

Sabe-se que uma ponte rodoviária e pelo menos um outro edifício colapsaram, e cerca de 10 pessoas ficaram feridas em uma casa de repouso na cidade de Hikawa, mas sem gravidade, segundo a NHK.

Continua após a publicidade

O forte sismo atingiu o nível máximo (sete) na escala japonesa de intensidade sísmica, conhecida como “Shindo”. Um alerta de tsunami foi emitido depois do terremoto, abrangendo a vizinha Baía de Ariake, na costa oeste de Kumamoto, mas já foi suspenso.