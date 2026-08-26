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Vídeo: Nepal e Tibete têm avalanche de lama após enchentes; centenas estão desaparecidos

Rio cheio arrastou casas em rota de peregrinação hindu nepalesa e ao menos 95 pessoas morreram; Xi Jinping mandou 'mobilizar todos os recursos' para resgate

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 09h38 | Atualizado em 26 ago 2026, 11h12
Vista aérea de uma cidade devastada por um deslizamento de terra, com casas parcialmente soterradas por lama cinza. Algumas construções estão intactas, outras desabadas ou com estruturas expostas. Ao fundo, casas coloridas e vegetação densa em uma encosta.
Casas ficam submersas em lamaçal à beira de um rio após inundações repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal. 26/08/2026 -  (PRABIN RANABHAT/AFP)
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Pelo menos 95 pessoas morreram nesta quarta-feira, 26, em enchentes repentinas no Nepal, enquanto no vizinho Tibete, no lado chinês, uma “avalanche de terra” provocou “muitas vítimas”, de acordo com autoridades locais.

Imagens divulgadas pela polícia nepalesa mostram a cheia de um rio, que arrasta várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa. A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de trekking de Langtang, assim como outras áreas usadas por viajantes na peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.

Segundo o o Departamento de Turismo do Nepal, 384 turistas, 291 deles estrangeiros, estão desaparecidos nas áreas afetadas.

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Operações de resgate

Logo após as inundações, inicialmente 19 corpos foram recuperados pela polícia, que também citou “vários agentes fora de contato” com as autoridades. O número já subiu para 95 e há enormes chances de que continue em rota de ascensão: o porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle, afirmou que “as inundações são grandes e podem ter afetado muitas áreas habitadas”. Em entrevista à agência de noícias AFP, ele acrescentou que a dimensão dos danos ainda não está clara, mas garantiu que “alertaram as pessoas que estão perto da margem do rio para que se afastem”.

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Um homem de uniforme azul e colete verde fluorescente carrega uma idosa com cabelos grisalhos e roupas sujas, que olha para frente com expressão cansada. Outros homens de uniforme e coletes laranjas estão ao redor, alguns segurando celulares, em um cenário externo com vegetação ao fundo
Equipes de resgate carregam uma pessoa afetada por enchentes repentinas em Devghat, no distrito de Nuwakot, no Nepal. 26/08/2026 – (PRAKASH MATHEMA/AFP)

O Exército do país, encravado na cordilheira do Himalaia, anunciou a mobilização de 14 helicópteros e equipes de resgate para apoiar os trabalhos. O primeiro-ministro Balendra Shah anunciou que convocou uma reunião urgente da agência responsável pela gestão de desastres. “O trabalho já começou para adotar as medidas necessárias, em coordenação com as equipes médicas, de buscas e da Cruz Vermelha”, escreveu o governante em sua conta no X (ex-Twitter).

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Especialistas apontam que a inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo que caiu no rio Lhende, mas ainda é apenas especulação.

‘Muitas vítimas’

No vizinho Tibete, do lado chinês da fronteira, um deslizamento de terra procedente do Nepal deixou “muitas vítimas e desaparecidos no Porto Gyirong”, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

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A agência de notícias estatal Xinhua acrescentou que o presidente da China, Xi Jinping, ordenou “mobilizar todos os recursos” para as operações de resgate, mas não divulgou um balanço de mortos ou feridos.

Xi afirmou que “a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos”, assim como “atender rapidamente os feridos e reduzir ao mínimo o número de vítimas”, segundo a CCTV.

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