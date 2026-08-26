Vídeo: Nepal e Tibete têm avalanche de lama após enchentes; centenas estão desaparecidos

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Enchentes repentinas no Nepal causaram ao menos 95 mortes e deixaram 384 turistas desaparecidos, incluindo 291 estrangeiros, afetando populares rotas de trekking. No Tibete, uma avalanche de terra provocou “muitas vítimas”. Equipes de resgate de ambos os países estão mobilizadas, mas a dimensão total dos danos ainda é incerta. Saiba mais sobre os esforços de socorro e as causas prováveis dessa tragédia no Himalaia.

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Pelo menos 95 pessoas morreram nesta quarta-feira, 26, em enchentes repentinas no Nepal, enquanto no vizinho Tibete, no lado chinês, uma “avalanche de terra” provocou “muitas vítimas”, de acordo com autoridades locais.

Imagens divulgadas pela polícia nepalesa mostram a cheia de um rio, que arrasta várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa. A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de trekking de Langtang, assim como outras áreas usadas por viajantes na peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.

Segundo o o Departamento de Turismo do Nepal, 384 turistas, 291 deles estrangeiros, estão desaparecidos nas áreas afetadas.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Operações de resgate

Logo após as inundações, inicialmente 19 corpos foram recuperados pela polícia, que também citou “vários agentes fora de contato” com as autoridades. O número já subiu para 95 e há enormes chances de que continue em rota de ascensão: o porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle, afirmou que “as inundações são grandes e podem ter afetado muitas áreas habitadas”. Em entrevista à agência de noícias AFP, ele acrescentou que a dimensão dos danos ainda não está clara, mas garantiu que “alertaram as pessoas que estão perto da margem do rio para que se afastem”.

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O Exército do país, encravado na cordilheira do Himalaia, anunciou a mobilização de 14 helicópteros e equipes de resgate para apoiar os trabalhos. O primeiro-ministro Balendra Shah anunciou que convocou uma reunião urgente da agência responsável pela gestão de desastres. “O trabalho já começou para adotar as medidas necessárias, em coordenação com as equipes médicas, de buscas e da Cruz Vermelha”, escreveu o governante em sua conta no X (ex-Twitter).

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Especialistas apontam que a inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo que caiu no rio Lhende, mas ainda é apenas especulação.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

‘Muitas vítimas’

No vizinho Tibete, do lado chinês da fronteira, um deslizamento de terra procedente do Nepal deixou “muitas vítimas e desaparecidos no Porto Gyirong”, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

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A agência de notícias estatal Xinhua acrescentou que o presidente da China, Xi Jinping, ordenou “mobilizar todos os recursos” para as operações de resgate, mas não divulgou um balanço de mortos ou feridos.

Xi afirmou que “a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos”, assim como “atender rapidamente os feridos e reduzir ao mínimo o número de vítimas”, segundo a CCTV.