🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Vídeo: motorista bêbado atropela 12 pessoas em Portugal e é detido pela polícia

Acidente ocorreu na Avenida Francisco Sá Carneiro, em Albufeira, área conhecida pela concentração de bares e casas noturnas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h43 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h57
Atropelamento em Albufeira, Portugal.
Atropelamento em Albufeira, Portugal. (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: motorista bêbado atropela 12 pessoas em Portugal e é detido pela polícia Priorizar nos meus resultados Google

Um atropelamento em Albufeira, no sul de Portugal, deixou 12 feridos na madrugada desta terça-feira, 25. O suspeito, um homem de 35 anos, foi detido após ser submetido ao teste do bafômetro.

Entre os feridos estão dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR). Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, duas pessoas permanecem internadas com ferimentos considerados graves.

O acidente ocorreu por volta das 3h na Avenida Francisco Sá Carneiro, uma área conhecida pela concentração de bares e casas noturnas. Segundo informações apuradas pela SIC, o motorista foi impedido inicialmente pela GNR de entrar na rua dos bares, que possui barreiras para restringir a circulação de veículos. Ele então seguiu em direção a outra avenida, mas foi novamente barrado pelos militares.

Siga
Continua após a publicidade

Em seguida, o homem português fez uma inversão de marcha e conseguiu acessar a via onde estavam os pedestres, atropelando várias pessoas. Na tentativa de deixar o local, ainda bateu em outro veículo antes de tentar fugir a pé.

A taxa de álcool no sangue do motorista ultrapassava em mais de duas vezes o limite permitido pela legislação portuguesa. Ele poderá responder por condução perigosa sob efeito de álcool e por causar ferimentos às vítimas.

Continua após a publicidade

Em entrevista à RTP, o presidente da Câmara de Albufeira disse que a ocorrência foi um “ato isolado” e negou que não houvesse segurança no local.

“Este ano tivemos o programa Noite Segura, houve um reforço de meios por parte do município, ou seja, reforço policial. Temos mais policiamento do que tivemos o ano passado, temos a Cruz Vermelha no local, os bombeiros, as baias de segurança”, disse Rui Cristina, acrescentando que o motorista “ultrapassou as barreiras”.

Publicidade
TAGS:
acidente de carro
álcool
Portugal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).