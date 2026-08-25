Vídeo: motorista bêbado atropela 12 pessoas em Portugal e é detido pela polícia

Ler Resumo





Um atropelamento em Albufeira, Portugal, deixou 12 feridos, incluindo dois militares da GNR, na madrugada desta terça-feira. O motorista, de 35 anos, com taxa de álcool no sangue acima do permitido, foi detido após tentar invadir uma área restrita a veículos e atropelar pedestres. Duas vítimas permanecem internadas com ferimentos graves. A prefeitura defende a segurança do local.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um atropelamento em Albufeira, no sul de Portugal, deixou 12 feridos na madrugada desta terça-feira, 25. O suspeito, um homem de 35 anos, foi detido após ser submetido ao teste do bafômetro.

Entre os feridos estão dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR). Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, duas pessoas permanecem internadas com ferimentos considerados graves.

O acidente ocorreu por volta das 3h na Avenida Francisco Sá Carneiro, uma área conhecida pela concentração de bares e casas noturnas. Segundo informações apuradas pela SIC, o motorista foi impedido inicialmente pela GNR de entrar na rua dos bares, que possui barreiras para restringir a circulação de veículos. Ele então seguiu em direção a outra avenida, mas foi novamente barrado pelos militares.

Continua após a publicidade

Em seguida, o homem português fez uma inversão de marcha e conseguiu acessar a via onde estavam os pedestres, atropelando várias pessoas. Na tentativa de deixar o local, ainda bateu em outro veículo antes de tentar fugir a pé.

A taxa de álcool no sangue do motorista ultrapassava em mais de duas vezes o limite permitido pela legislação portuguesa. Ele poderá responder por condução perigosa sob efeito de álcool e por causar ferimentos às vítimas.

Continua após a publicidade

Em entrevista à RTP, o presidente da Câmara de Albufeira disse que a ocorrência foi um “ato isolado” e negou que não houvesse segurança no local.

“Este ano tivemos o programa Noite Segura, houve um reforço de meios por parte do município, ou seja, reforço policial. Temos mais policiamento do que tivemos o ano passado, temos a Cruz Vermelha no local, os bombeiros, as baias de segurança”, disse Rui Cristina, acrescentando que o motorista “ultrapassou as barreiras”.