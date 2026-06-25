Vídeo: motorista atropela torcedores que comemoravam vitória do México em jogo da Copa

Um motorista avançou com o carro contra uma multidão que comemorava a vitória da seleção do México sobre a Tchéquia por 3 a 0 em um jogo da Copa do Mundo na noite desta quarta-feira, 24, em Cabo San Lucas, no sul do estado mexicano da Baixa Califórnia. Segundo a imprensa local, ao menos 17 pessoas sofreram ferimentos graves no atropelamento.

De acordo com a prefeitura local, o veículo acelerou em direção a um grupo de pessoas reunidas em uma área turística do centro da cidade, atropelando diversos torcedores.

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Relatos de testemunhas indicam que os torcedores haviam ocupado as ruas para celebrar a classificação do México em primeiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo, cercando o carro que passava pelo local. O motorista, então, teria se irritado com a situação e acelerado em direção à multidão.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o carro invade a concentração de torcedores. As imagens registraram o veículo colidindo contra um meio-fio logo após o impacto. Em seguida, dezenas de pessoas cercam o automóvel e passam a agredir o motorista e os passageiros do carro.

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