Vídeo mostra piloto e passageiros ensanguentados após briga em voo da Flydubai com destino a Israel
Aeronave que seguia de Dubai para Tel Aviv realizou um pouso de emergência na Arábia Saudita
Imagens registradas dentro do avião da companhia Flydubai, que fez um pouso de emergência na Arábia Saudita nesta quarta-feira, 30, após uma briga entre os pilotos, mostraram passageiros e o comandante da aeronave ensanguentados e caídos no chão.
O governo israelense investiga como uma possível tentativa de ataque terrorista o incidente que forçou o desvio do voo. O ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben-Gvir, afirmou que o pouso de emergência foi provocado por um “terrorista” que queria derrubar o avião e matar israelenses.
“A noção ingênua de que nossos inimigos prezam pela vida e de que devemos ter pena deles recebeu mais uma prova esta manhã, na figura de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo”, disse Ben-Gvir em um comunicado.
O voo FZ1073 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, quando mudou de rota enquanto sobrevoava a Jordânia e seguiu para a cidade de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, minutos depois, outro alerta que indicava uma possível interferência ilícita na aeronave.
Dados de rastreamento indicam que o avião chegou a perder quase 14.000 pés (mais de 4.000 metros) de altitude em menos de 30 segundos antes de se estabilizar.
Briga entre pilotos
O Boeing 737, com 174 passageiros a bordo, foi desviado após emitir três sinais de emergência devido a uma briga entre os pilotos, informou a Reuters. Segundo duas autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias, o copiloto teria tentado esfaquear o comandante da aeronave durante o trajeto. Ambos foram hospitalizados após o pouso, enquanto os passageiros receberam atendimento no terminal do aeroporto, de acordo com as autoridades sauditas.
Passageiros relataram momentos de pânico durante a briga entre os pilotos. Uma mulher que estava a bordo afirmou ao canal israelense i24 que o avião estava “completamente fora de controle”.
“Nós apenas ouvimos gritos. A porta da cabine se abriu e vimos uma enorme quantidade de sangue”, disse a passageira, identificada apenas como Miriam, ao canal. “Houve momentos em que todos nós aqui tínhamos certeza de que não sairíamos vivos”, acrescentou.
Investigação
A mídia israelense afirmou que o Mossad, a principal agência de inteligência do país e responsável por operações especiais e secretas, está investigando o incidente.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cancelou sua agenda para realizar consultas com os principais responsáveis pela segurança de Israel sobre o incidente. O gabinete do premiê informou que a situação estava “sob controle” e que trabalhava para levar os passageiros israelenses de volta ao país.
A Flydubai opera voos diários entre Dubai e Tel Aviv, uma rota popular entre cidadãos israelenses.