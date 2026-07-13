Vídeo mostra pânico durante incêndio em bar que matou 27 em Bangkok: ‘Todo mundo corria’
Mais de 70 ficaram feridos na tragédia, que aconteceu durante apresentação musical; Polícia investiga 'pontos cegos' e bloqueios à saída do estabelecimento
Um incêndio em um bar deixou 27 mortos e dezenas de feridos na noite de domingo 12 em Bangkok, capital da Tailândia, a pior catástrofe do tipo registrada no país em várias décadas.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas fugindo aos gritos do bar e restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, algumas com as roupas em chamas.
🇹🇭🚨‼️ INSANE FIRE IN BANGKOK CLUB!Siga
Flames shot 20 meters (65 feet) out of the entrance. People inside had no chance.
Unfortunately, at least 29 dead.
What caused such a raging fire shooting into the streets? That’s insane. pic.twitter.com/5PvKd25wrG
— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 12, 2026
New Video of Bangkok Pub fire.
The Rong Beer Na Ladprao bar in a northern part of the Thai capital showed people fleeing as flames shot out the single-story building and thick black smoke billowed into the sky. pic.twitter.com/4fYV10uzYF
— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 13, 2026
“O fogo se propagou muito rapidamente e atingiu o teto. Provavelmente, a principal causa das mortes foi a fumaça”, explicou aos jornalistas o prefeito da cidade, Chadchart Sittipunt.
O centro de emergência Erawan anunciou o balanço de 27 mortos e 73 feridos, incluindo 41 hospitalizados, 25 deles em estado crítico. As autoridades afirmaram nesta segunda-feira, 13, que identificaram 10 vítimas, nove tailandesas e uma procedente do Laos.
“Ouvi gritos terríveis de muitas pessoas que estavam dentro, era um caos”, declarou à agência de notícias AFP Kan Kutirat, um turista laosiano. Ele acrescentou que estava no bar no domingo por volta das 22h (12h de Brasília), quando percebeu a fumaça perto do palco.
Athipat “Ice” Wijarn, cujo grupo se apresentava quando o incêndio tomou conta do estabelecimento, perdeu os amigos na tragédia — o tecladista, Kwang, e a vocalista da banda, Breeze. “Todo mundo corria, empurrando uns aos outros”, lembra ele.
Um mototaxista de 45 anos afirmou que conseguiu resgatar cinco pessoas usando panos para apagar as chamas, enquanto outro motorista retirava uma vítima do local. “Estou deprimido. Vi muitos mortos e não sei o que aconteceu com as pessoas que ajudei”, contou Surin Jaiharn.
Investigação
Como algumas vítimas estavam perto da saída de emergência, as autoridades investigam se a área estava bloqueada. O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, que visitou o local, disse que os músicos que se apresentavam no bar observaram “fumaça saindo de um disjuntor perto do palco, seguida de uma queda de energia e explosão”.
“A maioria das vítimas correu para os fundos, onde havia banheiros sem saída. Pode ter sido devido ao pânico, porque havia fumaça”, disse o premiê. “A fumaça invadiu o local rapidamente”.
Os primeiros elementos da investigação sugerem que havia “pontos cegos”, sem saída de emergência visível, acrescentou Charnvirakul. “Não haverá qualquer indulgência caso as leis tenham sido violadas”, garantiu ele.
Triyarith Temahivong, funcionário do Ministério da Justiça, prometeu 300 mil bahts (cerca de R$ 46 mil) às famílias das vítimas fatais e até 80 mil bahts (R$ 12 mil reais) para cobrir as despesas médicas de cada ferido.
Segundo a polícia tailandesa, o incêndio ficou “sob controle” por volta das 2h00 de segunda-feira (16h00 de Brasília, domingo). No bar, o cenário era de destruição, com várias janelas quebradas. Suriyachai Rawiwan, chefe do serviço de prevenção de catástrofes de Bangkok, afirmou que as autoridades chegaram ao local cinco minutos após o alerta. “Mas o fogo já havia se propagado por toda a área, o que dificultou o acesso”, disse.
“Quando entramos para a busca, encontramos mesas e cadeiras bloqueando o caminho por todos os lados, e o calor era intenso”, declarou Rawiwan à AFP.
A lei tailandesa sobre segurança em bares e casas noturnas é objeto de preocupação há muitos anos. Em 2022, 25 pessoas morreram no incêndio de uma boate na província de Chonburi, no leste do país. Em 2009, outra casa noturna sofreu um incêndio em Bangcoc durante o Ano-Novo, uma tragédia que deixou 67 mortos e mais de 200 feridos.