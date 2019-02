Vídeo mostra momento que avalanche atinge estação de esqui na Suíça

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que uma avalanche atingiu a estação de esqui Crans-Montana, no município de Valais, na Suíça, na terça-feira 19.

O desmoronamento aconteceu na parte baixa da pista e cobriu cerca de 400 metros de área esquiável.

Um francês de 34 anos que trabalhava na estação morreu em um hospital da cidade de Sion devido aos ferimentos sofridos no acidente. Outras três pessoas ficaram feridas.

As imagens divulgadas nas redes sociais foram capturadas por um jovem, que instalou uma câmera em seu capacete antes de descer a pista. No vídeo, é possível ver a avalanche se aproximando do esquiador, que acelera e consegue fugir da neve.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontana pic.twitter.com/y8V5oYZR7G — Alexis Ramu (@alexisramu) February 19, 2019

As operações de buscas por desaparecidos foram encerradas na quarta-feira 20, depois que os socorristas afirmaram não haver mais vítimas para serem encontradas. Inicialmente, foi informado que entre 10 e 12 pessoas estavam presas sob a neve.

As altas temperaturas na região, somadas às fortes nevascas das semanas anteriores, aumentaram o risco de avalanches em muitas estações de esqui nos Alpes, em um momento de grande movimento de esquiadores, já que muitas escolas da França e da Suíça estão em período de férias.

O risco de avalanches em Crans-Montana, no entanto, não era considerado muito alto, classificado no nível dois de uma escala de cinco, segundo as autoridades da região.

Cerca de 250 bombeiros, médicos, policiais e militares participaram das buscas, junto com oito helicópteros e uma dúzia de cães de busca.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)