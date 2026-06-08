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Vídeo mostra desabamento de prédio durante terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas

Tremor na ilha de Mindanao deixou 32 pessoas mortas e outras 129 feridas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h42
Prédio desaba durante terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas
Prédio desaba durante terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas (Philippine Red Cross/Getty Images)
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Vídeo mostra desabamento de prédio durante terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas Priorize VEJA no Google

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta segunda-feira, 8 (durante a noite deste domingo, 7, no horário de Brasília), deixando 32 pessoas mortas e outras 129 feridas, segundo autoridades de Manila.

De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros e gerou um alerta para tsunamis em várias regiões, inclusive na vizinha Indonésia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um prédio comercial desaba na cidade portuária de General Santos, levantando uma nuvem de fumaça.

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Segundo o chefe de polícia da cidade de Alabel, em Sarangani, nas Filipinas, o prédio policial sofreu algumas rachaduras logo após o terremoto, que aconteceu durante uma cerimônia de hasteamento de bandeira.

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Mindanao é a sétima ilha mais populosa do mundo, com 27,3 milhões de habitantes, e a segunda maior das Filipinas.

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Alguns moradores de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o terremoto foi muito forte. Filipinas e Indonésia integram o Anel de Fogo do Pacífico, um cinturão sismicamente ativo que se estende da América do Sul ao Extremo Oriente Russo.

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