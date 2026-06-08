Vídeo mostra desabamento de prédio durante terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas

Ler Resumo





Um potente terremoto de magnitude 7,8 abalou Mindanao, nas Filipinas, causando 32 mortes e 129 feridos. O tremor, a 10 km de profundidade, gerou alerta de tsunami, com vídeos mostrando prédios desabando. Leia mais sobre os impactos e a localização na sismicamente ativa região do Anel de Fogo do Pacífico.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta segunda-feira, 8 (durante a noite deste domingo, 7, no horário de Brasília), deixando 32 pessoas mortas e outras 129 feridas, segundo autoridades de Manila.

De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros e gerou um alerta para tsunamis em várias regiões, inclusive na vizinha Indonésia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um prédio comercial desaba na cidade portuária de General Santos, levantando uma nuvem de fumaça.

Continua após a publicidade

Segundo o chefe de polícia da cidade de Alabel, em Sarangani, nas Filipinas, o prédio policial sofreu algumas rachaduras logo após o terremoto, que aconteceu durante uma cerimônia de hasteamento de bandeira.

Continua após a publicidade

Mindanao é a sétima ilha mais populosa do mundo, com 27,3 milhões de habitantes, e a segunda maior das Filipinas.

Continua após a publicidade

Alguns moradores de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o terremoto foi muito forte. Filipinas e Indonésia integram o Anel de Fogo do Pacífico, um cinturão sismicamente ativo que se estende da América do Sul ao Extremo Oriente Russo.