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Vídeo mostra como forças do Reino Unido interceptaram petroleiro russo no Canal da Mancha

Navio Smyrtos, que navegava sob bandeira de Camarões, foi abordado pela Marinha Real Britânica e por agentes da Agência Nacional de Combate ao Crime

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 11h10
Momento em que as forças do Reino Unido interceptam petroleiro russo. 14/06/2026
Momento em que as forças do Reino Unido interceptam petroleiro russo. 14/06/2026 (Keir Starmer/Divulgação)
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O Reino Unido interceptou neste domingo, 14, um petroleiro da frota paralela da Rússia no Canal da Mancha, parte do Oceano Atlântico. O navio Smyrtos, que navegava sob bandeira de Camarões, foi abordado pela Marinha Real Britânica e por agentes da Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) ainda na madrugada. Helicópteros Chinook e outras aeronaves também foram mobilizados.

“Nas primeiras horas desta manhã, ordenei que nossas Forças Armadas interceptassem um petroleiro da frota clandestina que tentava atravessar o Canal da Mancha. Esta operação bem-sucedida representa mais um golpe para a Rússia e lembra àqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não os deixaremos se esconder”, escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no X.

“Apesar dos maiores esforços de Putin para burlar as sanções, não permitiremos que ele saia impune”, acrescentou em outra publicação.

+ Vídeo: França intercepta petroleiro russo no Atlântico, e Moscou denuncia ‘ato ilegal’

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Ainda no X, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao Reino Unido pela operação. “Foi a arrogância da Rússia, alimentada pelas altas receitas do petróleo e do gás, que abriu caminho para esta guerra, e cada decisão dos parceiros que priva a Rússia de dinheiro também limita a própria guerra”, afirmou ele.

A frota paralela russa é uma rede clandestina de exportação de petróleo que busca driblar sanções internacionais, impostas em resposta à guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. O navio-tanque será detido e monitorado na costa sul da Inglaterra durante as investigações. A interceptação foi realizada em coordenação com a França, que interceptou outro petroleiro da Rússia no início deste mês.

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Na ocasião, a embarcação russa Tagor foi capturada no Atlântico, em águas internacionais, a mais de 740 km da Bretanha. A embarcação partiu de Murmansky, no noroeste da Rússia, em direção a Limbe, no oeste de Camarões. O navio usava uma bandeira camaronesa falsa, o que levantou suspeitas da Prefeitura Marítima do Atlântico, um órgão que representa a França em questões marítimas na costa atlântica do país. Havia 23 tripulantes a bordo.

 

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