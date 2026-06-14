Vídeo mostra como forças do Reino Unido interceptaram petroleiro russo no Canal da Mancha

O Reino Unido interceptou neste domingo, 14, um petroleiro da frota paralela da Rússia no Canal da Mancha, parte do Oceano Atlântico. O navio Smyrtos, que navegava sob bandeira de Camarões, foi abordado pela Marinha Real Britânica e por agentes da Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) ainda na madrugada. Helicópteros Chinook e outras aeronaves também foram mobilizados.

“Nas primeiras horas desta manhã, ordenei que nossas Forças Armadas interceptassem um petroleiro da frota clandestina que tentava atravessar o Canal da Mancha. Esta operação bem-sucedida representa mais um golpe para a Rússia e lembra àqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não os deixaremos se esconder”, escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no X.

“Apesar dos maiores esforços de Putin para burlar as sanções, não permitiremos que ele saia impune”, acrescentou em outra publicação.

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Ainda no X, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao Reino Unido pela operação. “Foi a arrogância da Rússia, alimentada pelas altas receitas do petróleo e do gás, que abriu caminho para esta guerra, e cada decisão dos parceiros que priva a Rússia de dinheiro também limita a própria guerra”, afirmou ele.

A frota paralela russa é uma rede clandestina de exportação de petróleo que busca driblar sanções internacionais, impostas em resposta à guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. O navio-tanque será detido e monitorado na costa sul da Inglaterra durante as investigações. A interceptação foi realizada em coordenação com a França, que interceptou outro petroleiro da Rússia no início deste mês.

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Na ocasião, a embarcação russa Tagor foi capturada no Atlântico, em águas internacionais, a mais de 740 km da Bretanha. A embarcação partiu de Murmansky, no noroeste da Rússia, em direção a Limbe, no oeste de Camarões. O navio usava uma bandeira camaronesa falsa, o que levantou suspeitas da Prefeitura Marítima do Atlântico, um órgão que representa a França em questões marítimas na costa atlântica do país. Havia 23 tripulantes a bordo.