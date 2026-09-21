Vídeo mostra colisão de navio de grande porte com barco de pesca no Estreito de Singapura

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Imagens capturadas por um tripulante indonésio mostram a colisão de um navio graneleiro do Panamá com um barco de pesca chinês no Estreito de Singapura. O incidente, ocorrido na quinta-feira, resultou no barco de pesca tombando, mas, felizmente, não houve feridos. Uma investigação sobre o caso foi iniciada.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram um navio graneleiro de grande porte do Panamá colidindo com um barco de pesca chinês no Estreito de Singapura. O vídeo foi compartilhado no domingo, 20, por um tripulante indonésio a bordo da embarcação menor, mas o incidente em si ocorreu por volta das 17h de quinta-feira 17, de acordo com dados de rastreamento.

A primeira gravação publicada na plataforma por Dana Kaswara mostra o graneleiro de 229 metros de comprimento se aproximando cada vez mais do barco de pesca chinês, de 49 metros de comprimento. Enquanto isso, o capitão do barco tenta dar uma manobra para evitar que as duas embarcações se esbarrem, mas não obtém sucesso.

Quando ocorre a colisão, o barco cai para o lado e metade da embarcação é tomada por água. Neste momento, os marinheiros tentam se segurar na parte seca do convés para não afundar junto. Em um segundo vídeo publicado por Kaswara, o barco de pesca continua adernado, tentando se reerguer. Entretanto, os tripulantes parecem já estar mais tranquilos com a situação.

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De acordo com a Autoridade Marítima do Panamá, o navio graneleiro conseguiu atracar em um cais próximo e não houve feridos. Em nota enviada à imprensa local, o órgão governamental informou que a embarcação não sofreu danos estruturais e uma investigação sobre o incidente foi iniciada.