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Vídeo mostra colisão de navio de grande porte com barco de pesca no Estreito de Singapura

Imagens foram compartilhadas por tripulante indonésio a bordo da embarcação menor no final de semana

Por Luiza Zubelli 21 set 2026, 16h41
Homem de costas, vestindo camiseta roxa e luvas, observa a lateral de um navio vermelho com marcas de calado, enquanto está em uma passarela estreita de outro navio branco, com água escura entre eles
Marinheiro a bordo do barco de pesca chinês que foi atingido pelo navio graneleiro do Panamá  (Dana Kaswara/Reprodução)
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram um navio graneleiro de grande porte do Panamá colidindo com um barco de pesca chinês no Estreito de Singapura. O vídeo foi compartilhado no domingo, 20, por um tripulante indonésio a bordo da embarcação menor, mas o incidente em si ocorreu por volta das 17h de quinta-feira 17, de acordo com dados de rastreamento.

A primeira gravação publicada na plataforma por Dana Kaswara mostra o graneleiro de 229 metros de comprimento se aproximando cada vez mais do barco de pesca chinês, de 49 metros de comprimento. Enquanto isso, o capitão do barco tenta dar uma manobra para evitar que as duas embarcações se esbarrem, mas não obtém sucesso.

Quando ocorre a colisão, o barco cai para o lado e metade da embarcação é tomada por água. Neste momento, os marinheiros tentam se segurar na parte seca do convés para não afundar junto. Em um segundo vídeo publicado por Kaswara, o barco de pesca continua adernado, tentando se reerguer. Entretanto, os tripulantes parecem já estar mais tranquilos com a situação.

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De acordo com a Autoridade Marítima do Panamá, o navio graneleiro conseguiu atracar em um cais próximo e não houve feridos. Em nota enviada à imprensa local, o órgão governamental informou que a embarcação não sofreu danos estruturais e uma investigação sobre o incidente foi iniciada.

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