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Vídeo mostra ataque huti com míssil que matou 13 em aeroporto de Riade; sauditas reagem

Príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro da Energia saudita, promete resposta 'equivalente' ao grupo rebelde do Iêmen, aliado do Irã

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 10h40
Rebeldes hutis do Iêmen.
Rebeldes hutis do Iêmen. (Mohammed HUWAIS / AFP/Getty Images)
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O ministro da Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, prometeu nesta segunda-feira, 12, que o país dará uma resposta “igualmente séria” aos recentes ataques dos hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra o reino. Ao longo do final de semana, bombardeios do grupo rebelde deixaram ao menos 14 mortos no reino aliado do governo iemenita oficial, que trava uma guerra civil contra os hutis

“Os acontecimentos das últimas semanas são sérios. Nossa resposta deve ser igualmente séria”, disse o ministro durante a cerimônia de abertura do 25º Congresso Mundial de Energia (WPC), em Riade.

No domingo, 11, um cidadão paquistanês morreu após um ataque a um terminal do Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, segundo as autoridades sauditas. Na véspera, um míssil lançado pelos hutis atingiu outro terminal do mesmo aeroporto, matando 13 pessoas e provocando a suspensão das atividades no local. Um vídeo que circula nas redes sociais capturou o momento do bombardeio.

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Os rebeldes afirmaram que os ataques foram uma retaliação à “brutal agressão saudita” contra áreas sob seu controle no oeste do Iêmen. Também no domingo, o Ministério da Saúde administrado pelos hutis informou que uma criança morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um bombardeio saudita contra uma residência em Sanaa, capital iemenita.

Escalada

A escalada marca o enfraquecimento de uma trégua informal que vigorava havia quatro anos no Iêmen. Em julho, os hutis anunciaram um “embargo marítimo” contra a Arábia Saudita e intensificaram ataques com mísseis e drones contra aeroportos, instalações petrolíferas e navios no Mar Vermelho. O grupo acusa Riade de bloquear portos e aeroportos nos territórios que controla.

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A tensão aumentou ainda mais no mês passado, quando os rebeldes lançaram uma ofensiva surpresa na costa sudoeste do Iêmen e tomaram posições próximas ao estreito de Bab al-Mandab, passagem estratégica que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden. O episódio contribuiu para a disparada dos preços do petróleo, já pressionados pelo fechamento do Estreito de Ormuz em meio à guerra travada entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Na semana passada, o governo iemenita anunciou uma nova operação militar para recuperar os territórios controlados pelos hutis. Forças pró-governo afirmaram ter reconquistado áreas próximas a Bab al-Mandab, mas os rebeldes negaram qualquer perda territorial.

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