Vídeo mostra ação militar de EUA e Venezuela que matou líder do Tren de Aragua

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O líder do temido Tren de Aragua, Niño Guerrero, foi morto em uma ação militar coordenada entre Estados Unidos e Venezuela. Um vídeo divulgado pelo governo americano mostra o momento do ataque. A organização criminosa expandiu sua atuação pela América do Sul e tem forte presença no Brasil, com parcerias, inclusive, com o PCC.

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Um vídeo divulgado pela governo dos Estados Unidos mostra o momento em que uma edificação é atingida por uma bomba durante ação militar americana e venezuelana que matou Hector Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero, na sexta-feira, 12. “Sob minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para eliminar Niño Guerrero, do tristemente conhecido Tren de Aragua”, publicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede Truth Social. “Essa ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem.”

Niño Guerrero morreu em uma “operação coordenada” com os Estados Unidos, executada no estado de Bolívar, no sudeste do país, afirma um comunicado do Ministério das Comunicações venezuelano. “Teve apoio tecnológico especializado e aconteceu com mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência”, acrescentou a pasta.

O Tren de Aragua é apontado atualmente por autoridades públicas como a organização que mais cresceu na América do Sul nos últimos anos. Em Roraima, a polícia local aponta a fronteira com o país vizinho como um dos grandes problemas para a entrada desse grupo no Brasil. Isso porque, com o livre acesso entre as populações, os criminosos se infiltram entre os refugiados e começam a atuar de maneira delinquente em território brasileiro — há registros de parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Norte do país e a atuação nos estados do Sul, que fazem fronteira com Argentina, Uruguai e Paraguai e facilitam a atuação criminosa por causa da língua espanhola.

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Em setembro do ano passado, VEJA mostrou que o Brasil se tornou campo de atuação de grandes organizações mafiosas, o que inclui o Tren de Aragua. O grupo criminoso contava com três grandes líderes. O número um era Niño Guerrero, que estava no radar das polícias não apenas venezuelanas, mas também da Colômbia, Equador, Chile, Peru, Brasil e EUA. Ele foi condenado por homicídios, tráfico e contrabando. “Niño Guerrero está envolvido em atividades criminosas há mais de duas décadas e transformou o Tren de Aragua de uma gangue prisional envolvida em extorsão e suborno em uma organização com crescente influência em todo o Hemisfério Ocidental”, cita o Departamento de Tesouro dos EUA, que ofereceu anteriormente 5 milhões de dólares por informações sobre Guerrero.

Com AFP