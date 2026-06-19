Vídeo: moradores de Moscou relatam ‘chuva de óleo’ após ataque ucraniano atingir refinaria

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Moscou foi palco de uma “chuva de óleo preto” após ataque de drones ucranianos a uma refinaria, gerando alertas à população e fechamento de aeroportos. O incidente intensifica a guerra, com retaliações russas à Ucrânia. No cenário diplomático, Donald Trump surge com declarações sobre o conflito. Entenda todos os desdobramentos.

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Moradores de Moscou relataram uma “chuva de óleo preto” nesta quinta-feira, 18, após um ataque com cerca de 200 drones ucranianos atingir uma refinaria de petróleo na capital russa.

A MNPZ, uma grande refinaria responsável por mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, foi atacada pela segunda vez nesta semana, provocando uma explosão que fez o teto do local se soltar do resto da estrutura.

Após o ataque, gotas de óleo preto caíram do céu, segundo a emissora britânica BBC. Moradores da cidade disseram que o líquido manchou roupas e outros objetos.

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As autoridades de Moscou negaram a “chuva de óleo”, mas fizeram alertas para que a população mantivesse as janelas fechadas e pediram que crianças, idosos e pessoas asmáticas deixassem a área afetada pelo ataque.

Segundo a Rússia, o sistema de defesa aéreo do país destruiu 555 drones só nesta quinta. Na região de Moscou, o prefeito Sergei Sobyanin relatou ter abatido 180 drones.

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Quatro aeroportos de Moscou foram temporariamente fechados, com mais de 500 voos cancelados ou atrasados em razão do ataque.

A Rússia, por sua vez, disparou mísseis contra Kiev nesta quinta, também pela segunda vez na semana, após um ataque que atingiu um dos mosteiros cristãos mais antigos e importantes da Ucrânia, localizado no coração da capital.

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Já nesta sexta-feira, bombardeios russos deixaram três mortos na Ucrânia, entre eles uma menina de 8 anos, anunciaram as autoridades ucranianas.

Trump de olho na Ucrânia?

Os novos ataques ocorrem dois dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ter tido boas conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o conflito em curso entre as duas nações.

A declaração foi dada a repórteres durante a reunião do Grupo dos Sete (G7) na França, onde os líderes das principais nações desenvolvidas se reuniram para falar, entre outros temas, da guerra no leste europeu. Continua após a publicidade

Não ficou claro quando ocorreu a “conversa positiva” entre Trump e Putin, mas uma ligação entre os líderes ocorreu no domingo, 14, ocasião em que o presidente russo telefonou ao republicano para parabenizá-lo pelo seu 80º aniversário. Anteriormente, o americano afirmou que a Rússia “deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, e que Moscou “perdeu uma quantidade enorme de pessoas”.