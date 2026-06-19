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Vídeo: moradores de Moscou relatam ‘chuva de óleo’ após ataque ucraniano atingir refinaria

Refinaria MNPZ foi atingida pela segunda vez nesta semana, provocando uma explosão que fez o teto do local se soltar

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h53
Fumaça preta sobe da refinaria de petróleo de Moscou após ataque ucraniano em 18 de junho de 2026.
Fumaça preta sobe da refinaria de petróleo de Moscou após ataque ucraniano em 18 de junho de 2026. (AFP/AFP)
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Vídeo: moradores de Moscou relatam ‘chuva de óleo’ após ataque ucraniano atingir refinaria Priorize VEJA no Google

Moradores de Moscou relataram uma “chuva de óleo preto” nesta quinta-feira, 18, após um ataque com cerca de 200 drones ucranianos atingir uma refinaria de petróleo na capital russa.

A MNPZ, uma grande refinaria responsável por mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, foi atacada pela segunda vez nesta semana, provocando uma explosão que fez o teto do local se soltar do resto da estrutura.

Após o ataque, gotas de óleo preto caíram do céu, segundo a emissora britânica BBC. Moradores da cidade disseram que o líquido manchou roupas e outros objetos.

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As autoridades de Moscou negaram a “chuva de óleo”, mas fizeram alertas para que a população mantivesse as janelas fechadas e pediram que crianças, idosos e pessoas asmáticas deixassem a área afetada pelo ataque.

Segundo a Rússia, o sistema de defesa aéreo do país destruiu 555 drones só nesta quinta. Na região de Moscou, o prefeito Sergei Sobyanin relatou ter abatido 180 drones.

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Quatro aeroportos de Moscou foram temporariamente fechados, com mais de 500 voos cancelados ou atrasados em razão do ataque.

A Rússia, por sua vez, disparou mísseis contra Kiev nesta quinta, também pela segunda vez na semana, após um ataque que atingiu um dos mosteiros cristãos mais antigos e importantes da Ucrânia, localizado no coração da capital.

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Já nesta sexta-feira, bombardeios russos deixaram três mortos na Ucrânia, entre eles uma menina de 8 anos, anunciaram as autoridades ucranianas.

Trump de olho na Ucrânia?

Os novos ataques ocorrem dois dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ter tido boas conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o conflito em curso entre as duas nações.

A declaração foi dada a repórteres durante a reunião do Grupo dos Sete (G7) na França, onde os líderes das principais nações desenvolvidas se reuniram para falar, entre outros temas, da guerra no leste europeu.

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Não ficou claro quando ocorreu a “conversa positiva” entre Trump e Putin, mas uma ligação entre os líderes ocorreu no domingo, 14, ocasião em que o presidente russo telefonou ao republicano para parabenizá-lo pelo seu 80º aniversário. Anteriormente, o americano afirmou que a Rússia “deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, e que Moscou “perdeu uma quantidade enorme de pessoas”.

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