Vídeo: Mísseis russos atingem restaurantes em Kramatorsk, na Ucrânia

Um ataque de dois mísseis russos nesta terça-feira, 27, deixou ao menos três mortos e mais de vinte feridos, incluindo uma criança, na cidade ucraniana de Kramatorsk, situada na região de Donetsk. Sob controle do governo de Volodymyr Zelensky, a área atingida fica próxima aos territórios ocupados por soldados da Rússia.

“Apenas meia hora atrás, dois mísseis atingiram a cidade de Kramatorsk”, disse o governador regional Pavlo Kyrylenko à TV ucraniana. “Este é o centro da cidade. Eram restaurantes lotados de civis.”

Através de um comunicado nas redes sociais, o Ministério da Defesa da Ucrânia informou que “uma operação de busca e salvamento está em andamento”, já que acredita-se que algumas pessoas tenham ficado presas nos escombros. Em depoimento à agência de notícias britânica BBC News, testemunhas relataram que o local está repleto de “pessoas mortas, pessoas gritando, pessoas chorando, um caos enorme”.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1673764022015893523

+ Ucrânia retomou terras ocupadas pela Rússia desde 2014, diz Reino Unido

O jornalista belga Arnaud De Becker esteve presente no restaurante Ria Lounge, um dos atingidos, pouco antes dos ataques. Ele afirmou que o atendimento dos socorristas deve demorar por se tratar de um “grande” estabelecimento e que cerca de 80 funcionários e consumidores estariam no local no momento do desabamento.

Becker disse, ainda, que o número “grave” de vítimas deve aumentar nas próximas horas. Agências de segurança acompanham os resgates na área afetada e estariam auxiliando na evacuação dos feridos.

In Kramatorsk, #Russia’s missile attack killed at least 4 people, one of them a child, 42 people were injured. The demolition of the rubble continues.#RussiaWarCrimes#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/jNbRxYlcYz

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 27, 2023