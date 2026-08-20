Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Vídeo: ministro israelense exibe construção de ‘centro de enforcamento’ para palestinos

Itamar Ben-Gvir afirmou que o local será usado para executar 'terroristas'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 16h18 | Atualizado em 20 ago 2026, 16h53
Homem de óculos e camisa preta apontando para uma obra em andamento, com fundações de concreto e ferragens expostas, sob luz solar
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: ministro israelense exibe construção de ‘centro de enforcamento’ para palestinos Priorizar nos meus resultados Google

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicou um vídeo no qual mostra a construção de um futuro “centro de enforcamento” de palestinos condenados por crimes de terrorismo.

Nas imagens, o ministro aparece apontando para as fundações da estrutura e afirma que o local será usado para executar “terroristas”. A instalação, cuja localização não foi divulgada, estaria sendo construída nas proximidades de uma prisão.

Segundo Ben-Gvir, o complexo terá espaços para que familiares de vítimas acompanhem as execuções. “Prometi piorar as condições dos terroristas nas prisões — nós cumprimos. Prometi aprovar a lei da pena de morte para terroristas — nós fizemos. E agora o corredor da morte e a instalação de enforcamento também começam a tomar forma”, disse o ministro no vídeo.

Continua após a publicidade

A divulgação do vídeo ocorre em meio a uma série de críticas internacionais ao ministro, após ele defender, na semana passada, que Israel matasse “de 30 a 40” pessoas todas as noites na Faixa de Gaza.

Siga

“Acho que deveríamos realizar de 30 a 40 assassinatos seletivos por noite”, disse ele. “Não apenas daqueles que representam uma ameaça imediata. Há pessoas lá que não merecem viver… Elas nem sequer são gente”.

Continua após a publicidade

A construção do “centro de enforcamento” acontece meses depois de o Parlamento israelense, o Knesset, aprovar uma lei que estabelece a pena de morte para palestinos condenados pelo assassinato de judeus em atos de terrorismo. A construção foi aprovada por 62 votos a 48, com apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e de Ben-Gvir.

A aplicação da pena, porém, não alcança da mesma maneira cidadãos judeus israelenses acusados de crimes semelhantes. A lei se aplica a assassinatos cometidos com a intenção de negar a existência do Estado de Israel, uma formulação que, na prática, restringe sua aplicação aos palestinos julgados. A legislação foi alvo de críticas de organizações de direitos humanos, que a consideram discriminatória.

Continua após a publicidade

Em relatório recente, as Nações Unidas pediram medidas para prevenir atos de “genocídio” em Gaza e denunciaram sinais de limpeza étnica tanto naquele território palestino quanto na Cisjordânia ocupada. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, demandou que o governo israelense garanta “com efeito imediato que seu Exército não cometa atos de genocídio e que adote todas as medidas necessárias para prevenir e punir a incitação ao genocídio”.

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Faixa de Gaza
Guerra
Israel
Pena de Morte
Terrorismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).