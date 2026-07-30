Vídeo: milhares de migrantes chegam a nado e agravam crise na fronteira entre Espanha e Marrocos

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Milhares de marroquinos chegaram a nado à cidade espanhola de Ceuta, agravando a crise migratória entre Espanha e Marrocos. A situação é de emergência humanitária e social, com o centro de acolhimento operando acima da capacidade. Esta é a maior entrada de pessoas desde 2021, e o governo espanhol promete repatriação rápida.

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Milhares de marroquinos chegaram a nado à cidade autônoma espanhola de Ceuta, no norte da África, nesta quinta-feira, 30, em um novo episódio da crise migratória que pressiona a fronteira entre Espanha e Marrocos. Alguns precisaram de atendimento após passarem mal durante a travessia.

Imagens registradas pela agência espanhola Atlas News mostram uma multidão de jovens atravessando o mar de diferentes formas: nadando, flutuando em boias ou sendo transportados por embarcações de resgate. Alguns foram vistos gritando “Viva a Espanha” após a travessia, enquanto agentes da Guarda Civil distribuíam água e auxiliavam os recém-chegados.

Segundo a emissora pública espanhola TVE, entre 2 mil e 3 mil pessoas chegaram ao território ao longo do dia. Trata-se da maior entrada de pessoas em Ceuta desde maio de 2021, quando mais de 10 mil migrantes chegaram, em apenas dois dias, à cidade autônoma vindos do Marrocos.

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Crise migratória

A situação agrava uma crise migratória que já vinha se intensificando este mês. Antes da chegada em massa desta quinta-feira, mais de 1,5 mil migrantes já haviam alcançado Ceuta na semana passada, segundo autoridades locais. O centro de acolhimento de imigrantes da cidade opera acima da capacidade e, nesta quarta-feira, mais de 400 pessoas aguardavam uma vaga.

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Em nota, o governo espanhol destacou que havia concordado com Rabat em tomar medidas para devolver “o mais rápido possível” para Marrocos “todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta”. De acordo com a agência de notícias Reuters, o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, viajará a Ceuta nesta sexta-feira para se reunir com autoridades locais e chefes de segurança.

“Estamos em uma situação de absoluta emergência humanitária e social”, alertou o prefeito-presidente de Ceuta, Juan Vivas, à televisão pública espanhola TVE.

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Localizada na costa norte da África, em frente ao Estreito de Gibraltar, Ceuta, juntamente com Melilla, constitui a única fronteira terrestre entre a União Europeia e o continente africano. As duas cidades autônomas espanholas registram com frequência ondas de tentativas de travessia de migrantes que buscam entrar na Europa.