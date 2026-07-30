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Vídeo: milhares de migrantes chegam a nado e agravam crise na fronteira entre Espanha e Marrocos

Autoridades falam em 'emergência humanitária', enquanto centro de acolhimento de imigrantes da cidade espanhola opera acima da capacidade

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 14h13 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h32
Milhares de marroquinos chegam a nado à cidade autônoma espanhola de Ceuta, no norte da África, em 30 de julho de 2026
Milhares de marroquinos chegam a nado à cidade autônoma espanhola de Ceuta, no norte da África, em 30 de julho de 2026 (Europa Press/Getty Images)
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Vídeo: milhares de migrantes chegam a nado e agravam crise na fronteira entre Espanha e Marrocos Priorizar nos meus resultados Google

Milhares de marroquinos chegaram a nado à cidade autônoma espanhola de Ceuta, no norte da África, nesta quinta-feira, 30, em um novo episódio da crise migratória que pressiona a fronteira entre Espanha e Marrocos. Alguns precisaram de atendimento após passarem mal durante a travessia.

Imagens registradas pela agência espanhola Atlas News mostram uma multidão de jovens atravessando o mar de diferentes formas: nadando, flutuando em boias ou sendo transportados por embarcações de resgate. Alguns foram vistos gritando “Viva a Espanha” após a travessia, enquanto agentes da Guarda Civil distribuíam água e auxiliavam os recém-chegados.

Segundo a emissora pública espanhola TVE, entre 2 mil e 3 mil pessoas chegaram ao território ao longo do dia. Trata-se da maior entrada de pessoas em Ceuta desde maio de 2021, quando mais de 10 mil migrantes chegaram, em apenas dois dias, à cidade autônoma vindos do Marrocos.

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Crise migratória

A situação agrava uma crise migratória que já vinha se intensificando este mês. Antes da chegada em massa desta quinta-feira, mais de 1,5 mil migrantes já haviam alcançado Ceuta na semana passada, segundo autoridades locais. O centro de acolhimento de imigrantes da cidade opera acima da capacidade e, nesta quarta-feira, mais de 400 pessoas aguardavam uma vaga.

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Em nota, o governo espanhol destacou que havia concordado com Rabat em tomar medidas para devolver “o mais rápido possível” para Marrocos “todas as pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta”. De acordo com a agência de notícias Reuters, o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, viajará a Ceuta nesta sexta-feira para se reunir com autoridades locais e chefes de segurança.

“Estamos em uma situação de absoluta emergência humanitária e social”, alertou o prefeito-presidente de Ceuta, Juan Vivas, à televisão pública espanhola TVE.

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Localizada na costa norte da África, em frente ao Estreito de Gibraltar, Ceuta, juntamente com Melilla, constitui a única fronteira terrestre entre a União Europeia e o continente africano. As duas cidades autônomas espanholas registram com frequência ondas de tentativas de travessia de migrantes que buscam entrar na Europa.

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